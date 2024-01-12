林襄跳啦啦隊每場數千元！暴紅酬勞翻漲15倍 大讚「人生轉捩點」
IG擁有180萬人追蹤的職棒樂天啦啦隊員林襄，驚傳離隊消息，由於近年暴紅後，她不只在台灣知名度高，還挾帶高人氣登上國際版面，引起各家啦啦隊捧高薪追求，選擇因此變多，其實，啦啦隊收入並不高，每場演出頂多數千元，高曝光度帶來的周邊效益，如業配或是廣告代言，才是隊員最大的收入，不過林襄很享受當啦啦隊員的感覺，因為有了「襄民」擁戴，給了自己很大的自信心，心情也變得陽光了。
記者江芷稜／綜合報導
佔據媒體話題的啦啦隊，有時討論度更甚球員，林襄過去原以直播主、外拍工作為主，在粉絲建議下挑戰啦啦隊，不擅舞蹈的她努力學習，終於徵選上正式球員，據悉，職棒啦啦隊員每場收入約4,000至8,000元不等，必須分配輪值排班，加上有20多位隊員，職棒球季並非每個月都有，每人上場時間有限，光靠啦啦隊的話，每個月收入僅數萬元，可能不如一般上班族。
不過，啦啦隊的高度曝光，都會成了演藝事業的跳板，像籃籃、峮峮、林襄、巫苡萱都因為表現亮眼，受邀加入綜藝節目主持人行列，活動邀約也變多，過去林襄就被爆料過，原本每場1、2萬元的通告費不斷暴增，如今出席一場活動，3小時就高達26萬元，加上雜費直逼30萬元，和過去收入相差15倍，還有百萬代言邀約，也是歷經一段艱苦的過程走到現在。
林襄曾接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露啦啦隊在演藝事業收入裡是最少的一個來源，卻是令她最快樂的，因為剛開始直播時不習慣，心情並不快樂，後來成為啦啦隊員後，在球場與粉絲互動，感受到笑容與善意，讓自己變得陽光許多，這種收穫是獨一無二的，粉絲為她創立「襄民的正義」粉絲群，成為林襄的底氣，「啦啦隊是我人生中很大的一個轉折，整個人都正向起來，加入啦啦隊真的很棒！」經紀人對於離隊訊息，回覆《NOWnews今日新聞》：「謝謝關心，現在都在規劃討論，一切由球團宣布為主，有好消息會通知大家」。
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