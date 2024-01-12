60歲桌球阿嬤倪夏蓮超狂！擊敗19歲中國新星 曾寫下最老冠軍歷史
盧森堡籍中國裔桌球選手倪夏蓮被譽為桌球界不老傳奇，現已60歲的她仍在國際賽場征戰，近日她在2024WTT杜哈球星挑戰賽中擊敗中國極力培養的19歲新星蒯曼，挺進16強，「祖孫之戰」也吸引不少球迷討論。
記者陳云茹/綜合報導
倪夏蓮出生於中國上海，1979年加入中國國家隊，同年拿下全運會女子單打亞軍，也曾代表中國拿下世界錦標賽的團體及混雙冠軍，後於1986年在中國國家隊退役。
由於中國桌球界競爭十分激烈，許多中國選手都會到國外尋求機會，倪夏蓮也在離開中國後輾轉到了德國，並在引薦下加入了盧森堡國家隊和當地桌球俱樂部。
此後她開始代表盧森堡參加國際比賽，不僅獲得兩次歐洲錦標賽女子單打金牌，2000年雪梨奧運會也打進單打16強。
隨著年紀不停增長，倪夏蓮每次出賽都會引起討論，雖已60歲的她無法再與世界頂尖選手抗衡，但她仍維持在世界排名第46名，多次衝擊榜上有名的年輕後輩，包含在2021東京奧運擊敗世界排名第9的南韓球星申裕斌，如今再打敗世界排名第19名、中國極力培養的新秀蒯曼。
值得一提的是，2023年8月倪夏蓮在WTT哈維若夫支線賽，決賽中以3：1擊敗台灣選手劉馨尹，拿下她生涯首座WTT冠軍，並以60歲高齡成為史上最年長的WTT冠軍，為她的傳奇桌球人生再添一筆。