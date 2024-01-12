昔隊友紀念T恤送別「永遠的張99」 姊淚曝愛笑張誌家是賴皮小孩
前職棒球星張誌家元旦在深圳猝逝，告別式今早在台中舉行。昔日就讀力行國小、穀保家商的同學、隊友，穿著招牌背號99號紀念T恤到場；張誌家姊姊說，小時候家裡經濟條件不好，弟弟從國小、高中到進入職業球隊，每個選擇都貼心為家裡著想，平常的他總是笑容燦爛，但在學校、球隊受到委屈時，也會耍賴哭訴，喊著他不要打棒球了。
記者顏幸如／台中報導
張誌家在2001年世界盃經典賽一戰成名，隔年獲日本職棒網羅，以高達1.2億日圓簽約金締造台灣球員紀錄；2009年爆發中職簽賭案，被中職終身禁賽；去年底前往深圳從事高爾夫球教學，元旦傳出在宿舍猝逝。張家人原本低調辦喪事，在許多親友和球迷要求下，今（12）日上午在台中生命禮儀所崇德館為他辦告別式。
張誌家被形容為台灣棒球天才，過去有「張99」綽號，告別式會場播放一小段經典賽影片，紀念他曾經輝煌的棒球人生。昔日的同學隊友特別穿著99號球衣送他最後一程。第2任前妻擔任護喪妻，年僅一歲多的幼子也在靈堂；儀式後張誌家將與父親長眠於潭子的墓園。
張誌家是家中4手足的老么，姊姊說，阿家知道家裡經濟條件不好，從國小高中到職業球隊，每個選擇都貼心為家裡著想，希望讓爸媽日子好過一點、哥哥姊姊壓力少一點。他愛照顧身邊朋友，做什麼、學什麼總比別人快又好。張誌家愛笑，哪怕只是完成一件小事，總像大男孩般沒心沒肺狂笑著，當他悄悄轉身離開，家人選了一張笑得燦爛的照片，希望他的笑容一輩子深烙親友心裡，更感謝很多人還愛他、記得今天他的畢業典禮。
張誌家姊姊也道出小弟不為人知的一面，由於父親生性嚴肅，張誌家從小很多事不敢跟大人講、很黏哥哥姊姊，還愛用耍賴的方式，享受兄姊對家中老么的寵愛，因此家人總稱他「賴皮的小孩」，像是在學校被教練罵、同儕欺負，回來就哭著說「我不要打球了」，總要她百般哄慰，才願意回到學校；當兵放假也常說「我不想回去」其實是耍賴，要哥哥去載他回家。