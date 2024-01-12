▲好消息！新血液檢測技術可早期發現18種癌症　研究：準確率高、成本低、無侵入性

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研究發現，新的血液檢測方式可以在癌症發展的早期，準確測出18種不同類型的癌症。（圖／Shutterstock）
研究人員在《BMJ腫瘤學》期刊上發表研究報告指出，透過蛋白質組篩檢測試，可以測量血液中的血漿蛋白，並且比其他方法更能在癌症發展的早期，就能檢測出18種不同類型的癌症。研究人員開發這項新的多癌症血液篩檢測試，是因為目前並沒有有效的篩檢測試，可以在癌症早期就能準確檢測出許多癌症。
研究人員表示，目前的篩檢方法，如液態活檢（分析非固體樣本中的生物標記）等，雖然有潛力，但基因組學的多癌症測試對於早期癌症的敏感度低，且成本高。而在新的血漿蛋白測試方法中，研究人員探索血漿蛋白作為固體腫瘤的生物標記，並著重於檢測無法被檢測出的蛋白質組標記。
研究人員從440名患有18種不同類型早期固體腫瘤的癌症患者，以及完全健康的人身上，採集血漿樣本，並利用近接擴展分析法，測量每個樣本中的3000多種高濃度和低濃度的蛋白質，成功在80％以上的病例中識別出癌症的發源部位。此外，研究人員還製作了性別特定的癌症檢測面板，由10種蛋白質組成，對於男性（AUC：0.98）和女性（AUC：0.983）的準確率都很高，且在第一期，這些面板能以99％的準確度區分出男性93％、女性84％的癌症。
研究發現，新的血液檢測方式可以在癌症發展的早期，準確測出18種不同類型的癌症。（圖／Shutterstock）
研究人員指出，血漿蛋白測試顯示，這些蛋白質主要屬於人類血漿蛋白組的低濃度部分。總體而言，這項基於蛋白質的血漿測試結果顯示，在癌症患者身上，能高度敏感地檢測出各種早期腫瘤，因此是作為篩檢工具的強大候選者。這項測試的優點在於，它能以高準確度檢測出癌症、成本低、且有效性高，可以減少死亡和疾病的發生。
不過，研究人員也指出，這項研究的一些限制包括樣本數相對較小，可能影響其對人群的普遍性。此外，由於缺乏有關疾病的數據，且研究僅專注於早期癌症，可能無法完全代表多樣化的病患人群或進展期的癌症。研究人員建議，未來的研究應該探討這項測試在更多癌症情境下的表現。
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