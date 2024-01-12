妹子會3國語言找不到3萬薪工作！網看履歷全搖頭「犯了3大忌」

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外文方面除了英文，還會日、韓、泰3國語言，私人經營的社群媒體則有逾千人追蹤，觸及率還算不錯，甚至過去在補習班打工時，招生業績最好，可見口才也練得不錯。
但她最近找工作找到懷疑人生，認為自己並非好高騖遠、剛出社會就想拿高薪，只求工作地點在台中，月薪約3萬元左右，至少付得起房租、養得起自己就好，因而貼出履歷，求問網友，到底要如何修改、加強什麼，才能讓公司錄取她，自己在找類似小編、廣告文案／企劃、攝影類的工作。
貼文一出，吸引許多過來人給意見，甚至直言看到這履歷「我也不會用你」，主要是學過很多東西卻不精；履歷沒有針對公司、工作需求，闡明相關技能；要找小編、文案、企劃工作，但錯字甚多、重複文段、標點符號亂用等。
網友說，「感覺什麼都會一點，但不精通」、「我看到也會覺得，嗯…你要應徵什麼？你會那麼多技能，但是我公司不需要阿」、「寫太多無關緊要的，投啥寫啥，不相關的通通刪掉」、「履歷看似接觸很多東西，但這些又互不相干，有種雜而不精之感」、「面試官並不想知道你會不會唱歌，他們只想知道你是否有能力擔任你面試的職位」、「打完自傳至少檢查一下語句是否通順吧」、「錯字審一下好嗎」、「讀起來卡卡的，盡可能不要重複同樣的文字，還有分段的問題」。
有網友建議，「略懂的語言就不用放了，通常起碼要有中等或精通再放比較好（最好還有證書佐證）」、「妳會很多技能，但職缺性質若不同，建議履歷分開撰寫，內容要有差異」。
一份吸睛的履歷到底該怎麼寫？104人力銀行建議，新鮮人沒有相關工作經驗，可以著重在過往的社團打工經驗、個人才能如何為企業效力，而不是寫流水帳或列出對爭取工作沒有幫助的經歷。
有關技能專長／證照／語言能力，104人力銀行表示，應依照想應徵職務的技能需求，優先列出最相關的技能專長，不太熟悉的技能，可以適當的取捨掉，新鮮人可以說明過去的求學打工優良事證或專業證照，而不是填寫期望但並未具備的能力；語言能力部分，有些公司會要求提供相關語言檢定成績及證明。
專案成就／作品集部分，104人力銀行認為，新鮮人雖然沒有工作經歷，但可以放上論文、社團經歷、榮譽事蹟、志工活動、學習課程等經歷，豐富的學習經驗，也可以讓企業快速瞭解你。
104人力銀行建議自傳分為4大結構，包括自傳開頭、學歷與專業能力、相關經歷與成就、應徵動機與目標願景。企業分別想看到應徵者的背景與個人特質，是否為有趣、穩定且能和團隊相處愉快的人；職能是否為這份工作所需；應徵者是否有能力為公司帶來貢獻；應徵者和公司的企業文化是否契合。
另外，104人力銀行也揪出5大常見履歷錯誤，供求職者檢視履歷：
- 履歷大忌1：履歷出現錯字及標點符號錯誤，一定要檢查再檢查！
- 履歷大忌2：履歷敘述語句不通順。寫完履歷後請自己多讀幾次，務必讓人資一目了然。
- 履歷大忌3：履歷排版混亂沒有邏輯。新鮮人先放學歷再放工作經驗；上班族則先放工作經歷，並聚焦在個人工作成果貢獻。
- 履歷大忌4：履歷沒重點，看不出與應徵職務關聯性。
- 履歷大忌5：履歷表中含有欺騙或誇大不實的資訊。