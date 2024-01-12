▲「賈伯斯癌」難發現，留意10警訊！神經內分泌腫瘤「精準放射標靶」破治療困境

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「賈伯斯癌」症狀多、不易確診 留意神經內分泌腫瘤10警訊！
全身器官皆可能出現的腫瘤！
中華民國癌症醫學會副秘書長、臺北榮民總醫院腫瘤醫學部醫師－姜乃榕表示，神經內分泌腫瘤是一種因神經內分泌細胞過量所導致的罕見惡性腫瘤，以往因被認為類似癌症，也被稱「類癌」。可能發生在全身17處以上器官，症狀有所不同，也造成早期診斷困難而拖延。據統計，病友自發病到確診平均經過6年，且5成病友確診時已是發生腫瘤轉移，治療更複雜。
賈伯斯＆各確診名人：
神經內分泌腫瘤在所有器官中，胃胰腸是最常見的原發處，比例約5-6成，蘋果創辦人賈伯斯就是罹患胰臟部位的神經內分泌腫瘤而過世。其他名人也包括了台灣演員馬如龍、《少年Pi的奇幻漂流》演員伊凡．漢卡、SIRI共同創辦人Dag Kittlaus、英國演員奧黛莉．赫本、美國歌后艾瑞莎．富蘭克林、唱片設計教父杜達雄等。
注意10大症狀，確診盡早與協會聯繫！
台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會理事長－林芝聖呼籲提高警覺，以早期發現與治療。一旦確診不要緊張，盡快聯繫協會，協會可以幫助瞭解疾病，一同陪伴對抗疾病。若莫名出現十大症狀警訊，例如熱潮紅、盜汗、低血糖飢餓感、腹瀉、反覆性胃潰瘍、發熱、咳嗽、氣喘、心悸與皮膚炎等，且症狀持續數個月，應盡快就醫詳細檢查與對症治療。
精準放射標靶突破治療困境，抗胃腸胰神經內分泌腫瘤！
台灣神經內分泌腫瘤學會理事長／國家衛生研究院癌症研究所合聘研究員－陳立宗表示，神經內分泌腫瘤治療以手術切除病灶為主，無法手術者可依疾病嚴重程度、腫瘤位置、是否轉移，給予適當的藥物治療，包括化學治療、荷爾蒙治療、標靶治療與精準放射標靶治療等。過去瓶頸，藥物治療已多年沒進展，病友經傳統標靶治療失效後，只能反覆接受化療與荷爾蒙治療，不僅改善效果有限，病友也需長期往返醫院，生活品質深受影響。
不過，隨著醫藥進步，目前也有精準放射標靶治療的選擇，可以幫助縮小胃腸胰神經內分泌腫瘤，為病友帶來新希望。
核醫診療，診療合一！ 應用癌症治療成趨勢。
「核醫診療」是新一代的精準放射標靶治療，中華民國核醫學學會理事長／臺北榮民總醫院核醫部核子醫學科主任－王昱豐表示，其具有「診斷」與「治療」二合一的特性。
「診斷」是將標靶與放射線同位素結合的複合藥物，注射進入人體後，搭配核醫攝影掃描就能精確定位出癌症病灶，幫助臨床醫師做出正確的癌症分期與擬定個人最佳的治療計畫。
「治療」則是將此藥物的放射線同位素導入腫瘤組織，精準殺滅腫瘤細胞，可同時放射出影像掃描所需的伽瑪射線以及消除腫瘤細胞的粒子，達診斷同時精準治療、治療同時可以清楚地看到藥物的分布。提供涵蓋診斷、治療規劃、腫瘤消滅、後續追蹤等多面向的臨床運用。
近年核醫精準診療已陸續被運用於多種癌症的診斷。在其他癌症治療的運用包括攝護腺癌、肝癌、淋巴瘤、甲狀腺癌與癌症骨轉移。以胃腸胰神經內分泌腫瘤為例，過去治療後維持疾病不惡化通常僅能2-3年，但目前病友經荷爾蒙治療無效後接續核醫精準治療，有機會維持更久的疾病穩定期，整體存活期也有機會超過4年。
神經內分泌腫瘤治療希望，盼政府大癌小癌一樣重視。
神經內分泌腫瘤新藥研發進展慢、台灣引進與健保給付速度慢，病友久等不到更有效治療會讓疾病持續惡化。
神經內分泌腫瘤病友／台灣神經內分泌腫瘤病友關懷協會秘書長－周芳庭表示，大部分神經內分泌腫瘤病友發病正值中年，若能及早有效治療，讓疾病獲得控制，對病友不只是一個重拾健康的機會，也是幫助家庭的經濟支柱、回饋國家社會的重要生產力。
期待政府基於守護全民健康，大癌小癌都能一樣得到重視，給予更多且較新的治療選擇，減少病患的經濟與身心負擔。
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