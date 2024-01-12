▲天冷高血壓飆高頭暈又頭痛　中醫1茶飲降壓、減重還治癒是眠

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影響血壓因素多 便秘也是其中之一臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，古代並沒有高血壓這個病名，而是屬於眩暈、心悸、肝火等範疇，《黃帝內經》記載「諸風掉眩，皆屬於肝」，中醫對於高血壓產生的眩暈，常從治肝著手，除了疏肝理氣活血外，滋腎養陰也是辦法之一，此外，也需考慮其他會影響血壓的因素。
此患者容易便秘，便祕讓身體代謝廢物無法排除，濕氣變重，血壓也容易升高，因此藥方乙字湯可以通腑瀉熱，將身體的代謝廢物一掃而空，再搭配柴胡疏肝散疏肝理氣，因此頭暈頭痛好轉、血壓下降還有減重，高血壓也能較好控制。
防範高血壓飆升 日常這樣做謝旭東醫師建議，高血壓患者生活注意「飲食上避免過鹹」，可食蔬菜水果及膳食纖維，乳製品以低脂類為主，全穀類比白米飯有更多膳食纖維，少吃飽和脂酸過多的動物油，堅果類含不飽和脂肪酸適合攝取；「少吸菸及喝酒」的原因是會使身體濕氣變重，濕氣重則血液循環變差，身體為循環變好只好加高血壓，血壓自然難以控制。
日常飲用中藥茶 緩解高血壓頭暈頭痛謝旭東醫師推薦中藥茶飲「決明子降壓茶」，可用決明子6g，菊花9g，陳皮3g來製作。並將上述材料做成茶包，用熱水500cc悶泡，10分鐘即可飲用。使用上可以2～3天飲用一次，其功效有通便消脂降血壓，加上決明子清肝明目、潤腸通便，具有降血壓的功用，菊花也能平肝明目，緩解高血壓的頭暈頭痛，加上陳皮化痰消脂，一同將身體的濕氣一掃而空，故能降低高血壓並一起減重。不過藥材以涼性為主，適用於體質偏熱、容易上火的人效果較好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60525
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