阿部瑪利亞誤當小三！文大校花控訴「為何這樣對我」道歉訊息曝光

林襄離開樂天「3主因曝光」！戀愛馬傑森惹議　龍迷展雙臂歡迎

▲樂天女孩林襄爆出離隊消息，傳聞跟球員馬傑森熱戀有關。（圖／葉政勳攝）
▲樂天女孩林襄爆出離隊消息，傳聞跟球員馬傑森熱戀有關。（圖／葉政勳攝）

記者江芷稜／綜合報導

職棒樂天桃猿啦啦隊的人氣成員林襄，今（12）日拋出離隊的震撼彈，經紀人莉奈證實確實有其他台灣職棒隊伍密切接洽中，甚至連日職都有人來聯繫，可見人氣之旺，去年林襄因與馬傑森戀愛、李多慧人氣爭奪戰，加上多家隊伍接洽，3大主因似乎都是離隊的導火線，但只要曝光度不減，林襄依舊能維持高熱度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林襄疑似和樂天桃猿球員馬傑森談姐弟戀。（圖／NOWnews資料照）
▲林襄和樂天桃猿球員馬傑森談姊弟戀，引發外界關注。（圖／NOWnews資料照）
▲林襄8月被拍到與馬傑森手牽手約會，男方似乎還到女方家過夜。（圖／馬傑森IG）
▲林襄去年8月被拍到與馬傑森手牽手約會，男方似乎還到女方家過夜。（圖／馬傑森IG）
林襄這幾年寫真集《與你襄遇》、《與你襄愛》熱賣，因為好身材屢屢成為話題人物，IG追蹤人數突破180萬，成為啦啦隊之最，綜藝節目邀約不斷，不過與馬傑森去年8月爆出熱戀，違反球隊禁愛令時，球隊仍給予尊重，沒有強勢開除林襄，並展現留人誠意，可見林襄人氣之旺。

▲樂天女孩林襄、李多慧「夢幻合體」！前進日職樂天金鷲主場開球。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩林襄（右）、李多慧（右二）前進日職樂天金鷲主場開球，人氣之爭成為話題。（圖／樂天提供）
加上去年李多慧加入樂天啦啦隊，和林襄競爭知名度，兩人成為廠商品牌心中的競品，爭搶廣告代言，成為熱門話題，也有「一山不容二虎」的意味，為林襄離開樂天埋了伏筆，有業界人士表示，可能是樂天談續約的速度太慢，積極度不太夠，隊員若有更好的選擇，自然會想求去。

▲林襄準備推出首支個人出道單曲，找來阿沁擔任製作人及作曲家。（圖／翻攝自阿沁IG）
▲林襄推出首支個人出道單曲，找來阿沁擔任製作人及作曲家，有意轉型成藝人。（圖／翻攝自阿沁IG）
而林襄從直播主、拍寫真書出身，如今逐漸提升質感，甚至紅到日本去，多次登上運動雜誌版面，海外人氣升高，接下高爾夫球服裝品牌邀約，獲得百萬代言費，這次傳出有日本職棒啦啦隊接洽，若有機會前往日本工作，酬勞勢必節節升高，未來動向備受期待。味全龍也傳出接洽林襄，龍迷們盼她能來隊上帶動人氣，展開雙臂表示歡迎。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

林襄跳啦啦隊每場數千元！暴紅酬勞翻漲15倍　大讚「人生轉捩點」

林襄離開樂天！經紀人證實「球團密切接洽中」　傳有望加入這隊

林襄情變斷開馬傑森！北海道度假曬雪景美照　「有種初戀的感覺」

林襄峮峮誰最夯！全球第一最狂啦啦隊女神　3職棒開球嘉賓搶邀她

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選