林襄離開樂天「3主因曝光」！戀愛馬傑森惹議 龍迷展雙臂歡迎
職棒樂天桃猿啦啦隊的人氣成員林襄，今（12）日拋出離隊的震撼彈，經紀人莉奈證實確實有其他台灣職棒隊伍密切接洽中，甚至連日職都有人來聯繫，可見人氣之旺，去年林襄因與馬傑森戀愛、李多慧人氣爭奪戰，加上多家隊伍接洽，3大主因似乎都是離隊的導火線，但只要曝光度不減，林襄依舊能維持高熱度。
記者江芷稜／綜合報導
林襄這幾年寫真集《與你襄遇》、《與你襄愛》熱賣，因為好身材屢屢成為話題人物，IG追蹤人數突破180萬，成為啦啦隊之最，綜藝節目邀約不斷，不過與馬傑森去年8月爆出熱戀，違反球隊禁愛令時，球隊仍給予尊重，沒有強勢開除林襄，並展現留人誠意，可見林襄人氣之旺。
加上去年李多慧加入樂天啦啦隊，和林襄競爭知名度，兩人成為廠商品牌心中的競品，爭搶廣告代言，成為熱門話題，也有「一山不容二虎」的意味，為林襄離開樂天埋了伏筆，有業界人士表示，可能是樂天談續約的速度太慢，積極度不太夠，隊員若有更好的選擇，自然會想求去。
而林襄從直播主、拍寫真書出身，如今逐漸提升質感，甚至紅到日本去，多次登上運動雜誌版面，海外人氣升高，接下高爾夫球服裝品牌邀約，獲得百萬代言費，這次傳出有日本職棒啦啦隊接洽，若有機會前往日本工作，酬勞勢必節節升高，未來動向備受期待。味全龍也傳出接洽林襄，龍迷們盼她能來隊上帶動人氣，展開雙臂表示歡迎。
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