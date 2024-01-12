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感念藍提名優秀公務員選總統　侯友宜：年金改革變均貧害慘台灣

▲侯友宜上午到豐原慈濟宮參拜，由立委江啟臣陪同。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.12）
▲侯友宜上午到豐原慈濟宮參拜，由立委江啟臣陪同。（圖／記者顏幸如攝，2024.01.12）

記者顏幸如／台中報導

選戰最後一天衝刺台中搖擺州！國民黨總統候選人侯友宜白天在台中，陪多位立委候選人掃街拜票，他有感而發，指自己前幾年才回到國民黨，才短短幾年，黨就願意徵召歷練完整的公務人員選總統，「這就是不一樣的國民黨」。他批評民進黨執政搞得年輕人低薪，就創造均貧制度，推動退休金年改，害公務員退休後無法過好生活，也導致優秀人才不敢進公務體系、台灣發展倒退。

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選前之夜的整個白天，侯友宜今（12）日都在素有搖擺州之稱的台中市，陪立委候選人羅廷瑋、江啟臣、黃健豪、楊瓊櫻、廖偉翔掃街拜票。他在第一站台中市建國市場致詞時，表示看到羅廷瑋等年輕候選人，就看到國民黨的希望、看到國民黨不斷在改革進步，希望未來年輕人能將這棒子接好。

侯友宜說，自己是基層公務人員出身，前幾年才回到國民黨，短短幾年，國民黨就願意徵召有完整歷練的公務人員參選總統，「這就是不一樣的國民黨，早期傳統的國民黨是不可能的事」、「國民黨願意徵召侯友宜，就是大力改革」。

▲侯友宜整個白天在台中陪候選人掃街，第一站在建國市場與羅廷瑋合體。（圖／羅廷瑋競總提供，2024.01.12）
▲侯友宜整個白天在台中陪候選人掃街，第一站在建國市場與羅廷瑋合體。（圖／羅廷瑋競總提供，2024.01.12）
他強調自己是身經百戰的刑警，過去堅守行政中立、不與政治有任何牽扯，因此「民進黨要我出來選舉我都拒絕」。他回到國民黨，就是要改變國民黨，創造清廉有效率的政府，帶領大家往前走。

侯友宜回想過去，有很多非常優秀的公務員將一輩子貢獻給國家，結果民進黨一執政，就破壞公務體制和政府之間的信賴，民進黨無法帶動經濟發展、搞得年輕人低薪，就創造均貧制度，透過年改把公務人員退休金砍了，讓公務員退休後無法過好生活，也導致很多年輕優秀的人才不敢進公務體系。

他說當年台灣經濟起飛，是因蔣經國提拔很多優秀公務人員當政務官，民進黨用人像流水席一樣，許多政府官員是酬庸的政治人物，干預升遷、打擊士氣、沒好好照顧公務人員。若侯康當選，政務官不見得要以黨派考量，將抗拒人情關說，提拔優秀人才當政務官、打造清廉政府。

民間傳聞台灣自有總統大選以來，選上總統就能做8年。侯友宜表示，自己當選總統若4年內沒做好，就不會連任，「做不好就不要想連任了」，他表示自己不管在任何職位，都期待離開時人民給他一個肯定。

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