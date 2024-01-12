感念藍提名優秀公務員選總統　侯友宜：年金改革變均貧害慘台灣

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侯友宜說，自己是基層公務人員出身，前幾年才回到國民黨，短短幾年，國民黨就願意徵召有完整歷練的公務人員參選總統，「這就是不一樣的國民黨，早期傳統的國民黨是不可能的事」、「國民黨願意徵召侯友宜，就是大力改革」。
他強調自己是身經百戰的刑警，過去堅守行政中立、不與政治有任何牽扯，因此「民進黨要我出來選舉我都拒絕」。他回到國民黨，就是要改變國民黨，創造清廉有效率的政府，帶領大家往前走。
侯友宜回想過去，有很多非常優秀的公務員將一輩子貢獻給國家，結果民進黨一執政，就破壞公務體制和政府之間的信賴，民進黨無法帶動經濟發展、搞得年輕人低薪，就創造均貧制度，透過年改把公務人員退休金砍了，讓公務員退休後無法過好生活，也導致很多年輕優秀的人才不敢進公務體系。
他說當年台灣經濟起飛，是因蔣經國提拔很多優秀公務人員當政務官，民進黨用人像流水席一樣，許多政府官員是酬庸的政治人物，干預升遷、打擊士氣、沒好好照顧公務人員。若侯康當選，政務官不見得要以黨派考量，將抗拒人情關說，提拔優秀人才當政務官、打造清廉政府。
民間傳聞台灣自有總統大選以來，選上總統就能做8年。侯友宜表示，自己當選總統若4年內沒做好，就不會連任，「做不好就不要想連任了」，他表示自己不管在任何職位，都期待離開時人民給他一個肯定。
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