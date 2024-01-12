學姊助陣「柯盈配」衝刺車掃！柯文哲狂問學生：你們怎麼沒上課？
選前最後一天，各陣營候選人把握最後時機掃街，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈今（12）日從北投開始車隊掃街，柯文哲遇到路邊等公車的高中生向柯的車隊揮手，柯狂問學生「你們怎麼沒上課？」
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲、吳欣盈上午舉辦完選前國際記者會後，馬不停蹄前往新北投車站，在北市議員黃瀞瑩、市議員張志豪、民眾黨不分區立委候選人黃珊珊的陪同下展開車掃。車隊從新北投車站、沿淡水線前往士林掃街，沿途獲得支持者搖旗、吶喊加油。途中經過醫院周邊時，車隊還刻意放低音量。不過，也有部分民眾比倒讚，大罵「柯文哲騙子」。
柯文哲車隊掃街途中，碰到立委候選人張斯綱、吳思瑤、侯漢廷車掃，候選人雙方互喊「加油」。柯文哲掃街車隊11點左右開到百齡高中時，許多在路邊等公車的高中生大喊「阿北加油！」柯文哲好奇狂問「你們怎麼沒上課？」學生回說「因為期末考。」
校園內很多學生看到車隊經過，也很好奇探頭出來看，雖然學生沒投票權，但是黃瀞瑩還是拜託他們回家去監督爸媽們要出來投票。
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