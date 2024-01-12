強打中年／我真的沒有哭！留下的不是淚 張誌家重傷的汗水
「我真的沒有哭，留下的不是淚，那只是用心過，受重傷的汗水........」隨著這樣的旋律在張誌家告別式上播放出來，短短10天之內，昔日棒球天才張誌家的過世消息，才讓球迷從震驚轉為接受，最後到面對，張誌家，這位爭議十足的前職棒球星，也正式告別這個世界。
文/強打中年
43歲的張誌家，2日傳出因心肌梗塞過世，家屬到場後相驗，決定火化，並帶著他的骨灰回到台中，有很多球迷痛恨他之前因為打假球，所以導致中職環境變爛，但也有球迷認為，張誌家多次代表中華隊，真的是天才球員，而不管張誌家是否真的因為假球影響，他的人生也因為這樣的事件付出代價。
張誌家的告別式上，有很多他的好友、親人來送他最後一程，現場氣氛十分悲傷，跟印象中他的個性開朗、活潑不太一樣，但張誌家過去的照片，彷彿在訴說他的人生有多不可思議。
2001年張誌家在世界盃大展身手，獲得旅日機會，一度風光簽下10年約，連當時婚禮都有日本球星「平成怪物」松坂大輔到場祝賀，卻短短5年就離開日職，回到中職後，他也因為投球失憶症，最後又捲入假球案，讓球迷「重傷」。
張誌家自己的人生也因此「傷痕累累」，在張誌家告別式上，動力火車的歌曲《重傷的汗水》，裡面中提到「我真的沒有哭 妳就狠心走吧 就別再對我好 又借給我眼淚」，彷彿是張誌家最後想跟大家說的話。
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