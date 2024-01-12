東京豐洲萬葉俱樂部2月開幕 Klook推獨家早鳥溫泉套票
東京新景點來了！座落豐洲市場備受矚目的「東京豐洲萬葉俱樂部」溫泉館，將在2月1日盛大開幕，24小時開放更為一大亮點，讓旅客彈性安排行程。為慶祝「東京豐洲萬葉俱樂部」正式開幕，Klook獨家推出早鳥優惠，即日起至1月31日溫泉套票快閃85折起，包含溫泉門票、岩盤浴等多元搭配。
記者許若茵／台北報導
「東京豐洲萬葉俱樂部」主打24小時營業，不論是想悠哉的觀賞清晨日落美景的旅客，或是在日本逛街一整天後，和親朋好友在夜晚好好泡湯洗清疲勞，都能自由彈性安排，充分的運用旅行時間；屋頂更設置觀景足湯，在泡腳的同時，可以將東京灣的風景飽覽無遺，同時享受每天運送且被譽為日本第一溫泉的箱根溫泉和湯河原溫泉，讓旅客體驗最高品質的溫泉水。
Klook表示，整棟溫泉館高達9層樓，設施包括溫泉浴場、岩盤浴、美容院、按摩、日本頂級的最新躺椅、餐飲住宿等，更以吸睛的復古老街建築為設計，令人彷彿穿越江戶時代，同時提供精美浴衣，讓旅客徹底的放鬆之餘，也能盡情的拍拍美照。
此外，Klook推薦，由於「東京豐洲萬葉俱樂部」步行10分鐘即可抵達東京豐洲teamLab，非常適合在此安排一日遊，例如一早吃遍豐洲魚市場後，來到「東京豐洲萬葉俱樂部」享受溫泉和午餐，下午再至東京豐洲teamLab，身臨其境的透過光影、線條感受藝術；加上擁有24小時營業的性質，搭紅眼班機但想省住宿費的旅客，有興趣也可直接前往泡湯，如此安排超級聰明又愜意。