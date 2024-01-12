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東京豐洲萬葉俱樂部2月開幕　Klook推獨家早鳥溫泉套票

▲東京豐洲萬葉俱樂部使用被譽為日本第一溫泉的箱根溫泉和湯河原溫泉。（圖／Klook提供）
▲東京豐洲萬葉俱樂部使用被譽為日本第一溫泉的箱根溫泉和湯河原溫泉。（圖／Klook提供）

記者許若茵／台北報導

東京新景點來了！座落豐洲市場備受矚目的「東京豐洲萬葉俱樂部」溫泉館，將在2月1日盛大開幕，24小時開放更為一大亮點，讓旅客彈性安排行程。為慶祝「東京豐洲萬葉俱樂部」正式開幕，Klook獨家推出早鳥優惠，即日起至1月31日溫泉套票快閃85折起，包含溫泉門票、岩盤浴等多元搭配。

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「東京豐洲萬葉俱樂部」主打24小時營業，不論是想悠哉的觀賞清晨日落美景的旅客，或是在日本逛街一整天後，和親朋好友在夜晚好好泡湯洗清疲勞，都能自由彈性安排，充分的運用旅行時間；屋頂更設置觀景足湯，在泡腳的同時，可以將東京灣的風景飽覽無遺，同時享受每天運送且被譽為日本第一溫泉的箱根溫泉和湯河原溫泉，讓旅客體驗最高品質的溫泉水。

Klook表示，整棟溫泉館高達9層樓，設施包括溫泉浴場、岩盤浴、美容院、按摩、日本頂級的最新躺椅、餐飲住宿等，更以吸睛的復古老街建築為設計，令人彷彿穿越江戶時代，同時提供精美浴衣，讓旅客徹底的放鬆之餘，也能盡情的拍拍美照。

此外，Klook推薦，由於「東京豐洲萬葉俱樂部」步行10分鐘即可抵達東京豐洲teamLab，非常適合在此安排一日遊，例如一早吃遍豐洲魚市場後，來到「東京豐洲萬葉俱樂部」享受溫泉和午餐，下午再至東京豐洲teamLab，身臨其境的透過光影、線條感受藝術；加上擁有24小時營業的性質，搭紅眼班機但想省住宿費的旅客，有興趣也可直接前往泡湯，如此安排超級聰明又愜意。

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