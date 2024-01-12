▲中國發射衛星還是飛彈？　大選日逼近，別讓焦慮情緒上身

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根據心理師臨床觀察發現，國人精神疾病以焦慮症及憂鬱症為大宗，最常來到身心科門診就診求助的病患，一類是因情緒問題，另一類是則是失智造成的記憶問題。
151萬名國人，患有焦慮症嘉義大林慈濟醫院臨床心理中心心理師黃昱翔指出，根據「全民健康保險醫療統計年報」顯示，國人因焦慮症就醫人數從2016年的133萬人，到了2021年，已經上升到151萬人，盛行率大約5～6％左右，與歐美國家相比，美國約5％，歐洲也是介於4～5％，各國都有逐年上升的趨勢。
黃昱翔推測，焦慮症患者一年比一年多的原因，與生活壓力有關，加上最近2～3年來新冠肺炎疫情的關係，導致社交減少、沒辦法隨心所欲活動，無法適時的抒發及排解情緒，而且多數人也會擔心被感染，可能都是造成焦慮情緒變多，就診人數上升的原因。
焦慮是保護機制，時刻不能放鬆不正常黃昱翔表示，焦慮其實是身體的保護機制，從遠古時代來看，原始人類要面對很多環境的威脅，像是野狼、老虎、獅子等可怕動物，當面對危險時，如果能夠處在比較警戒的狀態，提醒自己可能會發生無法預期的意外，進而做出適當的應對準備，就能降低意外的發生機率，才能夠存活下來，因此焦慮基因就被保留下來。
黃昱翔說，雖然現代人的周遭，不會再有可怕動物了，但現代人生活中，卻存在非常多的壓力，如工作、家庭、親密關係、親子教養，而這些壓力或許就像隱形的獅子一樣，可能會讓人一直處在情緒緊繃的狀態，如果緊張、害怕變成一種習慣，就會很難放鬆下來。
「當人在面對危險的時候，會焦慮的很正常，可是當危險解除的時候，人的情緒應該要回到比較平和、穩定的狀態。」黃昱翔強調，如果身體經過長時間的焦慮影響，沒辦法回到放鬆狀態的話，就會進入所謂的焦慮症。
黃昱翔舉例，一般人都會有焦慮情緒，像是上班、工作時，比較容易感到有壓力，不過，許多人下班後，或放假時看場電影、外出旅遊，心情就會感覺放鬆了，原因是人體有調解及壓抑焦慮的機制，可以讓身心回到放鬆的狀態；但有些人下班後，如果仍在擔心工作，或是還有家庭壓力等，就很有可能一直處在緊繃的狀態，比較容易造成焦慮症的發生。
藥物合併心理治療，降低復發率焦慮症一定要治療嗎？黃昱翔提醒，如果焦慮症的狀況，已經嚴重影響工作，像是注意力窄化，工作容易失誤、無法按時完成交辦事項，或是影響到生活大小事，如忘記接小孩、與朋友失約等，建議及早就醫。
一般來說，焦慮症的治療分為藥物及心理治療，通常建議兩者合併進行，治療焦慮症的效果較佳。根據臨床觀察，合併藥物及心理治療的患者，可以有效降低焦慮症的復發風險。
藥物治療，快速緩解症狀黃昱翔說明，藥物治療主要以控制生理症狀為主，能夠快速且有效緩解焦慮的症狀，目前抗焦慮藥物種類多元，但不同藥物可能產生不同的副作用，建議與醫師好好討論，找到最適合的治療藥物及使用劑量，在緩解焦慮症狀及副作用之間取得平衡，才能夠比較舒服地去面對生活上的壓力。
心理治療，學習放鬆及自控心理治療則包括了肌肉放鬆訓練、生理回饋治療及系統減敏感法，藉由不同的訓練技巧、認知行為治療等，讓焦慮症患者在治療環境中，學習如何控制焦慮，進而提升自控的感覺，可以讓焦慮症狀獲得改善，甚至不影響日常生活。
黃昱翔進一步說明，心理治療可以讓患者自我覺察的能力變強大，比較快認知到自己處在焦慮狀態，像是肌肉放鬆訓練，可以讓患者感受焦慮時，肌肉緊繃與放鬆的不同，如果日常生活中感到肌肉緊繃，就能夠有意識地放鬆，也減輕焦慮症狀。
生理回饋治療則是利用監測生理訊號的數據，像是心跳、呼吸、血壓、肌肉電位、皮膚導電度、末稍血液流量等，讓患者直接藉由生理數據回饋，了解自己平靜與焦慮狀態的不同，試著讓患者找到自控的線索，學習減輕焦慮症狀。
針對特定畏懼症的患者，像是對於蜘蛛很害怕的病患，會藉由系統減敏感法，首先教導腹式呼吸等放鬆方式，讓患者處於比較放鬆的情況之下，再給患者觀看蜘蛛某部位照片或圖片，在放鬆狀態且刺激量減少的情形下，讓患者了解蜘蛛沒有想像中那麼可怕，也讓患者有能力在焦慮、緊張的狀態，讓自己放鬆下來，慢慢削弱刺激過度敏感的情況，久而久之，讓患者減少對蜘蛛的恐懼感。
黃昱翔表示，心理治療通常會進行8～12周，前幾周先確實學習放鬆技巧，才能夠實際運用在生活中，接下來進行認知上的介入，探討焦慮可能發生的原因，透過深度調整過度焦慮的狀態，可以讓心理治療的效果持續地更久，焦慮症也不容易復發。
正確治療，恐慌症不再復發黃昱翔分享，一名25歲女性，父親在車禍中不幸過世，只剩她與母親相依為命，她也成為家中唯一的支柱，雖然她與父親的關係良好，但失去了親人的打擊使她極度難過，但由於她是獨生女，只好試圖在家中保持堅強，努力壓抑自己的悲傷情緒，避免讓母親擔心。
然而，這名女性在一次與母親外出時，突然呼吸急促、心跳加速、胸悶，並感到失去控制，隨即前往急診就醫，檢查顯示並無明顯問題，只給予了鎮定藥物及點滴；但之後她又再次經歷了一次恐慌發作，才意識來到身心科就診，並開始接受藥物治療。
隨著藥物治療的進行，這名患者焦慮症狀逐漸減輕，但她仍然擔心症狀會再次出現，因此開始接受心理治療。黃昱翔表示，治療初期著重肌肉放鬆訓練，如腹式呼吸，除了在診間練習，也鼓勵患者在家持續進行練習，確保能夠完全掌握放鬆技巧。
治療進入中期，藉由討論病患的內心想法，才發現她常常忽略自己的需求，具有強烈的責任感，努力在生活中展現自己是個有用的人，避免表現出對工作挫折及母親情緒的無助感，因此提醒患者接受他人的建議及支持，在需要時示弱其實是一種勇敢的行為，鼓勵患者好好地滿足自己的需求。
後期治療的部分，透過引導患者思考如何肯定自己，並尊重自己的需求。黃昱翔舉例，像是討論示弱是否真的代表軟弱，以及在社會中互相幫助的重要性，透過討論讓患者開始接受自己脆弱的一面，並認識到接受幫助並不是一件壞事。最後，患者恐慌症的症狀獲得改善，藥物能夠逐漸減量，在成功停藥後，她也沒有再來回診了。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60511
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