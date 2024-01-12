羅致政接連被爆與蔡英文、蘇貞昌對話錄音檔 林為洲憂：已被滲透
民進黨立委羅致政遭影射自拍性愛影片之後，又被質疑疑似在與總統蔡英文、行政院前院長談話時都偷錄音，如今音檔外流，國民黨立法院黨團上午開記者會，立委林為洲說，2019年1月11日，當時民進黨2018年九合一選舉慘敗，時任行政院長賴清德率內閣總辭，當時蔡英文總統任命蘇貞昌為下一任行政院長，就是那一天，羅致政去拜會蘇貞昌，羅致政當天也有接受媒體訪問，與流出的錄音檔內容相符，林為洲質疑，羅致政已被滲透。
記者何哲欣／台北報導
林為洲說，羅致政擔任兩屆立委，只有兩個會期在司法法制委員會，其他都在外交國防委員會，羅致政有偷錄音的習慣，在國防外交委員會當召委時見過多少人、跟部長談過多少次、開了多少秘密會議，是否都有偷錄音？音檔是否都外流，若是這些錄音檔都在境外勢力手上，這難道不是國安危機嗎？
羅致政今與民進黨總統候選人賴清德掃街，媒體追問時他簡短表示，檢調已併案調查。
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