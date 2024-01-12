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投票選舉優惠！foodpanda外送優惠碼「現折150元」　搭Uber也打折

▲外送平台foodpanda將於1/13 投票日加碼優惠，訂購美食外送滿 699 元輸入優惠碼【叫外送看開票】可現折 150 元。（圖／官方提供）
▲外送平台foodpanda將於1/13 投票日加碼優惠，訂購美食外送滿 699 元輸入優惠碼【叫外送看開票】可現折 150 元。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

明（13）日就是投票日，針對2024總統大選、立委選舉的投票日當天，外送平台foodpanda 優惠再加碼，訂購美食外送滿 699 元輸入優惠碼【叫外送看開票】可現折 150 元。此外，線上叫車也有折扣，Uber 在高鐵站、機場上下車，輸入【挺返鄉投票】享兩趟 8.5 折，LINE Taxi可領50元乘車券。

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foodpanda 日前推出「最強餐選全民調」累積測驗人數超過 42萬名，搶在 2024 大選投票日前率先公布結果。香菜黨逆風勝選，全台獲得 71% 的支持率，其中最討厭香菜的縣市落在金門；於民調期間一直佔上風的大珍珠以 75% 的高支持率，毫無懸念 KO 小珍珠；奶油口味的紅豆餅獲得此次餐選的最高票數。拌咖哩陣營險勝對手不到 2 個百分點；湯圓之戰由花生口味險勝，越往南則是花生湯圓較受歡迎。全台對於芋頭的接受程度也呼之欲出，苗栗以南及離島地區普遍無法接受芋頭，最終由反芋聯盟以 55% 的支持率勝選。

▲奶油口味的紅豆餅獲得此次foodpanda 「最強餐選全民調」餐選的最高票數。（圖／官方提供）
▲奶油口味的紅豆餅獲得此次foodpanda 「最強餐選全民調」餐選的最高票數。（圖／官方提供）
🟡各地區的選民口味喜好差異大
✔️新北人「芋頭、香菜」接受度最高：新北人熱愛在火鍋裡面加芋頭，且香菜也通通吃爆，生鮮雜貨有購買香菜的訂單中，有過半都位在新北市。
✔️彰化人特別愛「花生湯圓」：彰化是花生的產地之一，雖然芝麻與花生口味湯圓在各地戰況都是僵持不下，但平台數據顯示彰化人特別喜歡花生。
✔️9成7台北人點「大珍珠」：根據平台統計，台北市訂購大珍珠的比例高達 97 %。

🟡foodpanda 優惠
✔️1月13日，訂購美食外送滿 699 元輸入優惠碼【叫外送看開票】可現折 150 元。

✔️1 月 13 日，pandamart 熊貓超市指定分店消費滿 649 元，輸入優惠碼【一袋一袋洗】享 7.5 折，最高折抵 300 元，每人可用 1 次，數量有限兌完為止。

✔️即日起至 1 月 21 日，美食外送下訂漢堡王「Q 彈海老堡餐」、「雙層田園華鱈魚堡餐」享買 1 送 1，部分分店不適用。

✔️即日起至 1 月 14 日，美食外送下訂必勝客「海鮮、燻雞蘑菇個人比薩獨享餐」享 85 折。

✔️即日起至 1 月 21 日，美食外送下訂星巴克特大杯特選馥郁那堤、經典紅茶那堤第二杯半價，部分分店不適用。

🟡Uber乘車優惠
✔️從即日起開始到1月15日，使用 Uber App 在全台高鐵站、指定機場上下車，輸入【挺返鄉投票】即享兩趟 8.5 折乘車優惠，最多單趟折抵上限為100元。

▲Uber與合作車隊首次攜手祭出「姓黃搭優黃，就是這麼狂」優惠活動，邀請全台142萬黃姓民眾共襄盛舉。（圖／Uber提供）
▲從即日起開始到1月15日，使用 Uber App 在全台高鐵站、指定機場上下車，輸入【挺返鄉投票】即享兩趟 8.5 折乘車優惠。（圖／Uber提供）
🟡LINE Taxi 乘車、租車、機車接送優惠碼
✔️計程車：1月12日至1月14日，全台小黃、多元計程車、星選科技車等計程車，輸入「2024返鄉投票」領乘車券 25元2張。
✔️租車：1月12日至1月14日，租車輸入「回家投票」領租車券 50 元1張。
✔️機場接送：即日起至1月31日，輸入「飛龍在天」領機場接送專屬 100元2張，輸入「飛向龍年」領即時接機專屬 200元1張，精選 4-6人座大車，即時/預約叫車都可。

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