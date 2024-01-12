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菲律賓看2024台灣總統大選！前菲國駐台代表分析　強調台灣重要性

▲菲律賓前駐台代表分析台灣2024大選，並強調台灣的重要性。圖為柯文哲（左起）、賴清德、侯友宜在總統大選政見會出席演講。（圖／中選會提供）
▲菲律賓前駐台代表分析台灣2024大選，並強調台灣的重要性。圖為柯文哲（左起）、賴清德、侯友宜在總統大選政見會出席演講。（圖／中選會提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣即將迎來2024年總統大選，這場關乎兩岸戰爭、台海議題和中美角力的選舉，引發國際媒體的關注。菲律賓前駐台代表班納友（Lito Banayo）分析台灣2024大選，並撰文強調台灣的重要性，菲律賓媒體《馬尼拉標準報》11日發表他的專欄文章，標題借用美國戴維森學院政治系教授任雪麗（Shelley Rigger）所寫書名，強調「台灣很重要」。

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文中提及，中國和日本都在關注明（13）日將舉行的台灣總統大選，而他的文章標題「台灣很重要」，靈感來源自他當初要來台灣時，他的好友兼菲律賓前內閣部長多明圭茲（Paul Dominguez），送他的書《為何台灣很重要》（Why Taiwan Matters）。

班納友說，台灣2024年選舉堪稱有史以來最受矚目的選舉之一，因為才剛發生過烏俄戰爭，全球仍在動盪不安。「它可能是下個地緣政治一觸即發的地點，而且距離菲律賓僅隔著約200公里的洶湧水域。」

關於台灣選舉，他分析國民黨與民眾黨2023年11月「藍白合」局勢漸消失，民眾黨總統候選人柯文哲堅持參選，但若此「結盟」成真，民進黨就無望勝選。他更指出，據最新民調，民進黨總統候選人賴清德支持度些微領先國民黨總統候選人侯友宜。

班納友說明，這是蔣中正、蔣經國父子過世後，台灣有強健民主秩序以來，最受關注的大選，因為三人對於兩岸政策都略有不同，而戰略位置上，中國國家主席習近平從未放棄「統一」台灣。

班納友解釋台灣的重要性，包括經濟、戰略和地理位置。台灣是一個強盛的經濟體，供應全球約85%的半導體，也是其他商品的製造及出口大國。他寫道，美國一向宣稱其為世界「治安官」及現行經濟秩序的守護者，也說會「保護」台灣地位。他也說菲律賓在國防上支持西方鞏固陣線，允許戰事發生時美國設立鄰近台灣的軍事基地，但當然希望戰爭「最好不要發生」。

班納友在2016年獲時任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任命為馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）代表，2022年6月結束5年的駐台任期。

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