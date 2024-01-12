菲律賓看2024台灣總統大選！前菲國駐台代表分析　強調台灣重要性

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班納友說，台灣2024年選舉堪稱有史以來最受矚目的選舉之一，因為才剛發生過烏俄戰爭，全球仍在動盪不安。「它可能是下個地緣政治一觸即發的地點，而且距離菲律賓僅隔著約200公里的洶湧水域。」
關於台灣選舉，他分析國民黨與民眾黨2023年11月「藍白合」局勢漸消失，民眾黨總統候選人柯文哲堅持參選，但若此「結盟」成真，民進黨就無望勝選。他更指出，據最新民調，民進黨總統候選人賴清德支持度些微領先國民黨總統候選人侯友宜。
班納友說明，這是蔣中正、蔣經國父子過世後，台灣有強健民主秩序以來，最受關注的大選，因為三人對於兩岸政策都略有不同，而戰略位置上，中國國家主席習近平從未放棄「統一」台灣。
班納友解釋台灣的重要性，包括經濟、戰略和地理位置。台灣是一個強盛的經濟體，供應全球約85%的半導體，也是其他商品的製造及出口大國。他寫道，美國一向宣稱其為世界「治安官」及現行經濟秩序的守護者，也說會「保護」台灣地位。他也說菲律賓在國防上支持西方鞏固陣線，允許戰事發生時美國設立鄰近台灣的軍事基地，但當然希望戰爭「最好不要發生」。
班納友在2016年獲時任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任命為馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）代表，2022年6月結束5年的駐台任期。