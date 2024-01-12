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陪桃園3新人拜票　朱立倫：這3席新秀是國會過半關鍵

▲朱立倫回桃園陪3位新人車掃拜票，他表示，桃園3席年輕新秀候選人是國民黨國會過半關鍵，對桃園選情很有信心，力拼6席全壘打。（圖／國民黨提供）
▲朱立倫回桃園陪3位新人車掃拜票，他表示，桃園3席年輕新秀候選人是國民黨國會過半關鍵，對桃園選情很有信心，力拼6席全壘打。（圖／國民黨提供）

記者李春台／桃園報導

選戰倒數最後一天，國民黨主席朱立倫今（12）日回到家鄉桃園，陪同3位新人立委候選人車隊掃街拜票，朱表示，桃園3席年輕新秀候選人是國民黨國會過半關鍵，對桃園選情很有信心，力拼6席全壘打。

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距離大選投票不到24小時，朱立倫一早就回到桃園，接力陪同3位立委候選人，邱若華、牛煦庭、涂權吉車掃拜票，他表示在選戰最關鍵的時候，也是最後的階段，一定要幫桃園這3席年輕優秀的候選人來全力加油，他們不但是藍營國會過半的關鍵，而且代表國民黨改革的決心，無論是邱若華、牛煦庭或者是涂權吉，這些新人都需要大家的支持。

朱立倫指出，國民黨今天從北到南，包括趙少康在高雄、侯友宜在台中、他在桃園，都是幫這些最優秀的年輕新生代來全力以赴，國民黨不但總統要贏，國會也要過半，所以今天一定要全力以赴。

談到桃園6席立委選情，朱立倫表示，除了3位資深的現任立委，萬美玲、魯明哲、呂玉玲以外，今天陪同掃街的3位的年輕戰將都非常有戰鬥力，而且每一位都非常認真努力，相信只要拼到最後1分鐘最後1秒鐘，明天一定可以全壘打。

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