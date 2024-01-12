選前力阻綠白合！侯友宜撂重話：政黨輪替莫淪黑金貪腐、引來戰爭

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侯友宜表示，台灣要完成政黨輪替、民主制衡，就要支持在野最強大的力量侯康配，「柯主席如果繼續要綠白合作，那就見證不是政黨輪替，那是黑金貪腐引來戰爭」。他並引用台中市長盧秀燕的說法，指「藍白無法合作，我們就用選票讓藍白合作」，未來他當選會組成聯合政府，讓優秀人才適才適所、好好為國家做事。
對於學者建議在今晚造勢晚會公佈閣揆人選、特偵組負責人，侯友宜沒有正面答覆，只表示自己會贏得勝選，未來治理國家需要更多專業人才，這段時間縣市首長栽培很多人才，他會不分黨派，一起面對治理國家的責任，藍白將合作組成聯合大政府、有權有責讓國家燦然一新、改變台灣繼續出發。
媒體再問，所謂聯合政府人才是否完全排除綠營？侯友宜再度舉例蔣經國時期的孫運璿、李國鼎、趙耀東、蕭萬長，指他們都是事務官出身，沒有黨派之分，很多專業的事務官當政務官也可以做得非常好。並批評民進黨奪取政權後派系分贓，沒有適才適用，只記得自己的利益，才會造成貪腐。
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