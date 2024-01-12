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選前力阻綠白合！侯友宜撂重話：政黨輪替莫淪黑金貪腐、引來戰爭

▲侯友宜和台中市長盧秀燕陪立委候選人黃健豪車隊掃街。（圖／侯康台中聯合競總提供，2024.01.12）
▲侯友宜和台中市長盧秀燕陪立委候選人黃健豪車隊掃街。（圖／侯康台中聯合競總提供，2024.01.12）

記者顏幸如／台中報導

國民黨總統候選人侯友宜昨晚在臉書發文，呼籲柯文哲和白色力量「不要再被少數選戰幕僚帶錯路」，外界解讀是選前力防綠白合。侯友宜今受訪時再撂重話，指「柯主席如果要繼續綠白合作，那就見證不是政黨輪替，而是黑金貪腐、引來戰爭」。他強調自己當選後將致力藍白合作、聯合組成大政府，「有權有責，讓國家燦然一新」。

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侯友宜昨晚在臉書發文，喊話白色力量不要再被少數選戰幕僚帶錯路了；白色力量不是要去搞綠白曖昧、投機分贓！政治除了選舉輸贏，更要用行動回報人民。今（12）日下午他在台中陪立委候選人黃健豪掃街前受訪，媒體問及，此篇發文是否在勸民眾黨主席柯文哲回頭是岸？

侯友宜表示，台灣要完成政黨輪替、民主制衡，就要支持在野最強大的力量侯康配，「柯主席如果繼續要綠白合作，那就見證不是政黨輪替，那是黑金貪腐引來戰爭」。他並引用台中市長盧秀燕的說法，指「藍白無法合作，我們就用選票讓藍白合作」，未來他當選會組成聯合政府，讓優秀人才適才適所、好好為國家做事。

▲侯友宜強調未來若是綠白合作，那就見證不是政黨輪替，而是「黑金貪腐、引來戰爭」。（圖／侯康台中聯合競總提供，2024.01.12）
▲侯友宜強調未來若是綠白合作，那就見證不是政黨輪替，而是「黑金貪腐、引來戰爭」。（圖／侯康台中聯合競總提供，2024.01.12）
對於學者建議在今晚造勢晚會公佈閣揆人選、特偵組負責人，侯友宜沒有正面答覆，只表示自己會贏得勝選，未來治理國家需要更多專業人才，這段時間縣市首長栽培很多人才，他會不分黨派，一起面對治理國家的責任，藍白將合作組成聯合大政府、有權有責讓國家燦然一新、改變台灣繼續出發。

媒體再問，所謂聯合政府人才是否完全排除綠營？侯友宜再度舉例蔣經國時期的孫運璿、李國鼎、趙耀東、蕭萬長，指他們都是事務官出身，沒有黨派之分，很多專業的事務官當政務官也可以做得非常好。並批評民進黨奪取政權後派系分贓，沒有適才適用，只記得自己的利益，才會造成貪腐。

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