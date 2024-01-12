台海戰爭恐發生？美國向菲律賓運送大量燃料　大使館出面說明

我是廣告 請繼續往下閱讀
艾米表示，菲律賓和美國政府運送這批燃料前「令人費解的沉默」，只會引發外界揣測，美軍是否「在中美因台灣終須一戰的預測下，在菲律賓預先儲備軍事物資」。她指出，蘇比克灣不是菲律賓依據「加強國防合作協議」（EDCA）開放美軍使用的戰略據點之一。
對於此質疑，美國駐菲律賓大使館證實，美國註冊的油輪「優勝美地商船」（Yosemite Trader）目前位於蘇比克灣附近，目的是將清潔燃料從夏威夷珍珠港紅丘（Red Hill）的美國軍事設施，轉移到蘇比克灣的商業儲存設施。
但大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）強調，都是與「菲國商業實體簽訂的物流合約」，這是從紅丘的軍事設施向太平洋其他地點多次運送安全、清潔燃料的其中一趟，並指美方透過與菲律賓商業實體現有的物流合約，定期向菲律賓運送燃料。
《檀香山星廣報》（Honolulu Star-Advertiser）報導，位於夏威夷的美國海軍紅丘地下燃料儲存設施即將退役，運到蘇比克灣的3900萬加侖燃料，是紅丘1.04億加侖軍用燃料的一部分。而這批燃料則被外界視為「為任何不測做好準備」，且以行動支持緊張局勢升溫的「南海衝突」。