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台海戰爭恐發生？美國向菲律賓運送大量燃料　大使館出面說明

▲美國近日從夏威夷一軍事基地向菲律賓前美國海軍基地運送大量燃料。圖為菲律賓蘇比克灣，是昔日的美國海軍基地。（圖／報系資料照）
▲美國近日從夏威夷一軍事基地向菲律賓前美國海軍基地運送大量燃料。圖為菲律賓蘇比克灣，是昔日的美國海軍基地。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣將在明（13）日迎來總統大選，國際都在關注這場選舉的結果。菲律賓官員則指出，美國從夏威夷一軍事基地向菲律賓運送大量燃料，令人懷疑在為可能的台海戰爭做準備，要求相關單位出面解釋。

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《馬尼拉時報》（Manila Times）11日報導，菲律賓總統小馬可仕的長姐、參議員艾米·馬可仕（Maria Josefa Imelda “Imee” Marcos）指出，蘇比克灣目前已儲存3900萬加侖（近1.48億公升）的美軍燃料。她要求菲律賓國防部和武裝部隊做出澄清，她並提供了載有燃料的油輪於1月9日抵達該國的數據。

艾米表示，菲律賓和美國政府運送這批燃料前「令人費解的沉默」，只會引發外界揣測，美軍是否「在中美因台灣終須一戰的預測下，在菲律賓預先儲備軍事物資」。她指出，蘇比克灣不是菲律賓依據「加強國防合作協議」（EDCA）開放美軍使用的戰略據點之一。

對於此質疑，美國駐菲律賓大使館證實，美國註冊的油輪「優勝美地商船」（Yosemite Trader）目前位於蘇比克灣附近，目的是將清潔燃料從夏威夷珍珠港紅丘（Red Hill）的美國軍事設施，轉移到蘇比克灣的商業儲存設施。

但大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）強調，都是與「菲國商業實體簽訂的物流合約」，這是從紅丘的軍事設施向太平洋其他地點多次運送安全、清潔燃料的其中一趟，並指美方透過與菲律賓商業實體現有的物流合約，定期向菲律賓運送燃料。

《檀香山星廣報》（Honolulu Star-Advertiser）報導，位於夏威夷的美國海軍紅丘地下燃料儲存設施即將退役，運到蘇比克灣的3900萬加侖燃料，是紅丘1.04億加侖軍用燃料的一部分。而這批燃料則被外界視為「為任何不測做好準備」，且以行動支持緊張局勢升溫的「南海衝突」。

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