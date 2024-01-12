「光之纖維展」作品驚豔　中市纖博館開展

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纖博館表示，纖維藝術的創作媒材和表現技法相當多元，透過與光影或周遭環境的對話，創造出不同的作品內涵與情境。這次展覽邀請策展人朱玲瑢老師以「光」為主題，展出陳景林、林美如、陳淑燕、游文富、 楊偉林、 林淑鈴、黃文英和吳佩珊等 8 位藝術家的10件大型纖維藝術創作，可說是難得一遇的藝術饗宴。
「這次策展構想來自小時候元宵節提燈引路的感受」，策展人朱玲瑢老師說，只要手中有光明，身邊的黑暗、恐懼就會褪去，進而興起一股探索的新鮮感，這份兒時記憶對她長大後的人生思索和創作過程很有啟發。此次展出作品運用的纖維材質，包括大自然的瓊麻、棉、羽毛，與人造的縲縈、反光線及LED面板等，透過光影投射與纖維編織合而為一，帶來不同以往的觀展體驗，討論的議題從自然界、內心風景到偽裝迷彩的色彩編碼等，期待像童年提燈引路的記憶，帶給觀賞者獨特的視覺美感和啟發。
「引路—光之纖維展」展出的10件作品，包含染織專家陳景林〈光之雕〉及與天染工坊團共同創作的〈花團錦簇·彩蝶飛舞〉、游文富〈竹語（羽)〉、 楊偉林〈大眠〉 、吳佩珊〈迷/彩〉、陳淑燕〈豐饒之境〉、林淑玲〈觸發‧無限〉、黃文英〈過去的時光〉和〈反光途徑〉，以及法國設計師Samuel Misslen設計、林美如老師創作的〈光〉，讓民眾對纖維工藝的多元材質和技法表現有更多的認識。
纖博館進一步說，在展出作品中，法國設計師Samuel Misslen設計、林美如創作的〈光〉，是纖博館開館大展最受歡迎的作品，這次展覽中再度現身，集合各種竹編技法的立方體竹編燈，內置燈源投影於牆上，呈現千變萬化的幾何圖形光影，成為眾人注目的焦點。黃文英的〈反光途徑〉和〈過去的時光〉兩件提花梭織作品，則從「指引」和「探索」呼應此次策展的主題，鼓勵觀賞者運用手電筒的探照與反射，尋找圖案中的故事。