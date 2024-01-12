選前6提醒！中選會：13日0時起禁止競選活動　違者最高開罰200萬

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李進勇也做出六點提醒，分別是：
第一、請記得攜帶國民身分證、印章，及投票通知單，到指定的投票所投票。
第二、請不要在投票所四周30公尺內喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，違者，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。
第三、圈選選舉票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。
第四、請勿攜帶手機及其他攝影器材進入投票所，但已關閉電源之行動裝置，不在此限，違者，處以3萬元以上30萬元以下罰鍰。
第五、不可以撕毀選舉票，違者，處以新臺幣5千元以上5萬元以下罰鍰。
第六、請勿攜出選舉票，違者，處以1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。
此外，為了方便民眾投票，達到有效分流，並提升選務效率，本次選舉增設投開票所，在各直轄市、縣（市）共設置1萬7,795個投開票所，較111年增加146所，動員選務工作人員超過24萬人。
中選會也提醒，1月13日凌晨零點起，不能在通訊軟體LINE、臉書等社群媒體，或其他媒體為任何候選人助選，違反者，將處以新臺幣10萬元以上，100萬元以下罰鍰，經制止不聽者，按次連續處罰。政黨、候選人及其受僱人、代理人或使用人還會加重處罰，處以20萬元以上200萬元以下罰鍰。
在本次選舉開票及計票作業方面，李進勇強調，開票、計票過程公開透明，並受公眾監督，而且都有嚴謹的監票程序，例如投開票所內負責監票的監察員，就是由推薦總統、副總統候選人之政黨依法推派所組成。同時，也要向全國選務工作人員呼籲，務必落實遵守選務標準作業程序，開票時應嚴守檢、唱、記、整4步驟。
中華電信公司也說，本次電腦計票系統經由專業資安檢測，並進行3次全國性模擬演練，系統建置採封閉網路，與外部網路實體隔離，只有計票專用之受監控個人電腦才能進系統登錄票數；最後，投票當天將成立「中央選務指揮及應變中心」，掌握各項選務突發狀況，縱向指揮督導及橫向協調聯繫處理選務突發狀況，通報及落實各項選務緊急應變措施，使投開票作業可以順利完成。
另外為避免發生媒體報導開票時引用數據不實，造成觀眾誤導，中選會提醒媒體，將中選會的開票數字適時呈現在電視鏡面，並揭露開票的資料來源，國家通訊傳播委員會也會在投開票當天進駐「中央選務指揮及應變中心」進行監看。
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