挺過OpenAI公司逼宮危機！「ChatGPT之父」與工程師男友低調成婚
人工智慧研究公司OpenAI創辦人兼執行長阿特曼（Sam Altman）近期證實與澳洲籍工程師男友穆赫林（Oliver Mulherin）在夏威夷完婚，去年11月才經歷公司內部「逼宮」又重新回歸的他進入人生下一階段，阿特曼與男友兩人身穿白襯衫、遵循猶太婚禮習俗的甜蜜合照也在社群媒體上被廣傳。
國際中心楊智傑／綜合報導
ChatGPT之父阿特曼近日在私人Instagram帳號分享了與愛情長跑九年的軟體工程師男友婚禮合照，相關照片先是在社群媒體X平台（前稱twitter）上受到大量討論與轉發，接著也向《NBC》證實了外界廣傳的成婚消息，穆赫林則同樣在個人Instagram帳號宣布喜訊，開心地表示「自己和摯友與一輩子的摯愛已共結連理」，並接受親友們的祝福。
包含《NBC》、《Business Insider》等媒體採用的婚禮照片可以看見，現年38歲的阿特曼遵循其猶太血統的婚禮習俗，與同樣身穿白色西裝襯衫、淺色卡其褲，左胸別著胸花的男友穆赫林，在猶太婚禮棚（chuppah）下交換戒指並踩碎包住的玻璃杯。
私生活向來低調的阿特曼此前並未公開婚訊，媒體報導指出這場婚禮僅邀請十幾名至親好友，地點則是選在阿特曼在夏威夷的居住處附近。
阿特曼與男友交往近十年，但一直要到去年才首度與他連袂出席白宮舉行款待印度總理穆迪的國宴。穆赫林畢業於澳洲墨爾本大學，擔任軟體工程師的他曾在Meta公司工作兩年也參與過人工智慧研究，在一次接受《紐約時報》的訪問中，阿特曼透露穆赫林嚮往大家庭，因此兩人成婚後已經計畫盡快「生兒育女」。