蘋果Vision Pro 美1/19預購藏貼心1招！　郭明錤預測：很快會完售

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Vision Pro 首波有沒有火速完售，對於該產品是否能夠成為蘋果下一代明星產品是關鍵！根據分析師郭明錤預測，憑藉Apple核心粉絲與重度用戶的需求，Vision Pro開始預購或發售後，應該很快就可銷售一空並顯示更久的出貨時間。但反之，如果沒有第一波就打動果粉們，接下來就更難觸動一般用戶，也意味Vision Pro可能需要花更久時間才能取得成功。
此外，郭明錤也指出，Vision Pro配備的MR/XR規格與軟體顯著超越產業平均水準，使用者對此產品的第一印象應相當驚艷，可預期發售後在網路上可普遍見到對Vision Pro使用者體驗的高度評價。但新鮮感退潮後的需求熱度能否持續更為重要，這取決於Vision Pro的產品定位與關鍵應用是否清楚與正確。
開賣前，國外爆料大神則發現從Apple Store程式碼得知，購買Vision Pro後可直接透過Head Measure and Fit APP ，掃描佩戴者的尺寸，不需要親自到門市丈量，算是貼心的小功能。Vision Pro 256GB版本售價3499美元，約10萬8412元台幣起。搭載全球首創之空間作業系統 visionOS，運用手勢滑動、輕點、或是透過語音聽寫操控，支援100 多個 Apple Arcade 遊戲，可以透過實體的「數位旋鈕」控制「空間環境」，台灣尚未公開上市資訊。