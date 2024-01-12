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蘋果Vision Pro 美1/19預購藏貼心1招！　郭明錤預測：很快會完售

▲蘋果首款頭戴裝置「Vision Pro」，分析師郭明錤指出，有果粉和重度用戶的支持之下，應該很快會銷售一空。（圖／官方提供）
▲蘋果首款頭戴裝置「Vision Pro」，分析師郭明錤指出，有果粉和重度用戶的支持之下，應該很快會銷售一空。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

被蘋果寄予厚望的頭戴裝置Vision Pro 將於1月19日率先在美國開放預購， 2月2日上市，售價3499美元，約10萬8412元台幣起，隨後會擴展到其他地區。知名分析師郭明錤指出，有果粉和重度用戶的支持之下，Vision Pro很快會銷售一空。此外，國外有爆料大神發現，從Apple Store程式碼得知，購買Vision Pro，可直接透過專屬APP 掃描配戴尺寸，減少到直營店選購的步驟。

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蘋果執行長庫克曾說：「iPhone 將我們帶入行動運算時代，Vision Pro 將帶我們進入空間運算時代。」同時指出，Vision Pro是奠基於 Apple 數十年的創新基礎，是前所未見的創舉。對於Vision Pro期望相當高，市場預測首波應該會很快完售。

Vision Pro 首波有沒有火速完售，對於該產品是否能夠成為蘋果下一代明星產品是關鍵！根據分析師郭明錤預測，憑藉Apple核心粉絲與重度用戶的需求，Vision Pro開始預購或發售後，應該很快就可銷售一空並顯示更久的出貨時間。但反之，如果沒有第一波就打動果粉們，接下來就更難觸動一般用戶，也意味Vision Pro可能需要花更久時間才能取得成功。

▲等了7年，終於盼到Apple推出首款頭戴裝置「Apple Vision Pro」。最強蘋果分析師郭明錤認為，蘋果得先說服大家，這是下一個明星商品。（圖／取自Apple官網）
▲分析師郭明錤認為，使用者對Vision Pro第一印象應相當驚艷，可預期發售後使用者體驗的高度評價，但新鮮感退潮後的需求熱度能否持續更為重要。（圖／取自Apple官網）
此外，郭明錤也指出，Vision Pro配備的MR/XR規格與軟體顯著超越產業平均水準，使用者對此產品的第一印象應相當驚艷，可預期發售後在網路上可普遍見到對Vision Pro使用者體驗的高度評價。但新鮮感退潮後的需求熱度能否持續更為重要，這取決於Vision Pro的產品定位與關鍵應用是否清楚與正確。

開賣前，國外爆料大神則發現從Apple Store程式碼得知，購買Vision Pro後可直接透過Head Measure and Fit APP ，掃描佩戴者的尺寸，不需要親自到門市丈量，算是貼心的小功能。Vision Pro 256GB版本售價3499美元，約10萬8412元台幣起。搭載全球首創之空間作業系統 visionOS，運用手勢滑動、輕點、或是透過語音聽寫操控，支援100 多個 Apple Arcade 遊戲，可以透過實體的「數位旋鈕」控制「空間環境」，台灣尚未公開上市資訊。

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