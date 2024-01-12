民進黨立委候選人宣傳車撞死人！駕駛遭爆黑歷史 她怒：炒作新聞
民進黨花蓮立委候選人張美慧的宣傳車，去年12月28日撞上一名婦人，造成該婦人傷重不治。事發後張美慧原本承諾將暫停競選活動，不過在婦人頭七隔天，已恢復選舉活動。《上報》報導，無照開車撞死婦人的藍姓男子，曾涉毒品、毀損、殺人未遂等案件，但他犯下大多案件時都還是未成年，因此判決出爐時都會依法隱匿其姓名，讓外人難以查詢其背景；經查詢，藍男在2020年曾涉犯殺人未遂，一審在去年11月判他3年有期徒刑。
記者何哲欣／台北報導
資深媒體人毛嘉慶也在臉書說，張美慧2016年代夫出征補選花蓮市長時，就由新潮流前立委段宜康輔選，這次出來選立委，謊言的駕馭「更新潮流了」！張美慧宣傳車駕駛撞死人，一開始對外謊稱藍男是弱勢家庭的工讀生，不過根據法院資料進一步發現，藍男並非學生，還涉及毒品，殺人未遂，傷害等多項前科，讓外界質疑車禍肇因是否與毒品有關。張美慧說謊，好像也不用道歉！
毛嘉慶說，花蓮鄉親悲憤的質疑張美慧毫無誠信可言，執政黨要選立委的人，卻讓有殺人未遂和毒品前科的駕駛開宣傳車掃街競選，簡直置選民的生命安全於不顧！不幸被撞身亡的民眾何其無辜？能不能卑微的請新潮流，把他們的政治髒手從花蓮挪開，放了後山吧！
張美慧在臉書反擊，拿車禍事故的雙方當事人來炒作新聞，一貫的不擇手段，泯滅人性至極！她說，有關車禍事故當事人「過去」的觸法行為，與本次事故毫無關係，他本就該面對司法，法律責任該判即判，毫無疑義。這也跟立委傅崐萁坑殺股民的炒股案坐牢、假離婚案被判刑一樣，一切司法處理。她批，選舉最後時刻，拿車禍事故的雙方當事人來炒作新聞，一貫的不擇手段，泯滅人性至極！
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。