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2024總統選舉將至！一圖看歷屆總統得票數　這兩屆8成投票最踴躍

▲2024年總統、副總統大選13日登場，究竟由哪一組候選人奪下總統大位將見分曉，歷屆總統副總統大選得票率與得票數，一次整理。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）
▲2024年總統、副總統大選13日登場，究竟由哪一組候選人奪下總統大位將見分曉，歷屆總統副總統大選得票率與得票數，一次整理。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者葉盛耀/綜合報導

2024年總統、副總統選舉在即，中選會於日前公布第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉的選舉公報。2024年究竟由哪一組候選人奪下總統大位，明（13）日將見分曉。中華民國自1996年舉行歷史上第一次公民直接選舉總統、副總統以來，歷經7次總統選舉，一共誕生了4位總統，並經歷2次政黨輪替，而2000年更是歷屆投票率最高，達到82.69%。歷年總統選舉投票率與各組候選人得票情形，為您一次整理。

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▲一圖看歷屆總統、副總統得票數。（圖／翻攝中選會）
▲一圖看歷屆總統、副總統得票數。（圖／翻攝中選會）
📍1996年 第九任總統、副總統選舉
於1996年3月23日舉行，是中華民國政治史上第一次由公民直選正副總統，共有4組人馬參選，最終由國民黨提名的李登輝、連戰，以54.00%的得票率、總得票數5,813,699擊敗其他候選人。該年投票率為76.04%，總投票人數14,313,288，扣除無效票後實際投票人數為10,883,279人。

📍2000年 第十任總統、副總統選舉
於2000年3月18日舉行，共有5組候選人。前臺灣省長宋楚瑜與時任副總統連戰在選前未能整合成功，最後宋楚瑜宣布退出國民黨，以無黨籍身份參選，疑此舉瓜分國民黨票源，最終由民進黨候選人陳水扁、呂秀蓮以39.3%的得票率、總得票數4,977,697勝選，是中華民國史上第一次政黨輪替。

此次的投票率高達82.69%，也是歷年投票率最高的一屆，投票人數則為12,786,671人，扣除無效票後總有效票為12,664,393人。而相較於前一次總統選舉，2000年的投票率上升了6.65%，來到82.69%，也是歷年投票率最高的一屆。

▲2000年的總統大選，其投票率比起上一屆上升了6.65%，來到82.69%，也是歷年投票率最高的一屆。（圖／取自中選會資料）
▲2000年的總統大選，其投票率比起上一屆上升了6.65%，來到82.69%，也是歷年投票率最高的一屆。（圖／取自中選會資料）
📍2004年 第十一任總統、副總統選舉
第11任總統、副總統選舉於2004年3月20日舉行，共2組候選人參選，由尋求連任的正副總統陳水扁、呂秀蓮以50.11%的得票率勝出。由於兩陣營票數差距不到3萬票，另一組總統候選人連戰以及泛藍支持者還要求驗票，連戰與宋楚瑜陣營並提出當選無效之訴，結果最高法院判決敗訴定讞，陳水扁順利連任。該年投票率為80.28%，總投票人數為13,251,719人。

📍2008年 第十二任總統、副總統選舉
於2008年3月22日舉行，共有2組候選人參選，國民黨提名的馬英九及蕭萬長以58.45%的得票率、共5,444,949票而勝出，重新拿回國民黨失去八年的政權也達成中華民國史上第二次政黨輪替。該年投票率為76.33%，總投票人數為13,221,609人，扣除無效票數共計13,103,963。

▲2008年由國民黨提名的馬英九及蕭萬長獲選總統、副總統，等於是國民黨又再次拿回失去八年的政權，也達成中華民國史上第二次政黨輪替。（圖／取自中選會資料）
▲2008年由國民黨提名的馬英九及蕭萬長獲選總統、副總統，等於是國民黨又再次拿回失去八年的政權，也達成中華民國史上第二次政黨輪替。（圖／取自中選會資料）
📍2012年 第十三任總統、副總統選舉
於2012年1月14日舉行，共有3組人馬參選，結果由由國民黨提名的馬英九、吳敦義當選，得票率51.60%，得票數為6,891,139。當時民進黨則派出主席蔡英文搭檔蘇嘉全首次參戰，國民黨在此次選舉並掌握立法院過半席次，該年投票率為74.38%，此次總投票人數為13,452,016人，扣掉無效票數共計總票數為13,354,305人。

📍2016年 第十四任總統、副總統選舉
於2016年1月16日舉行，國民黨、民進黨以及親民黨總共推出3組人馬，最終由蔡英文、陳建仁以56.12%的得票率當選，得票數為6,894,744，開啟民進黨二次執政局面。但是2016年的投票率為歷屆總統選舉最低紀錄，僅有66.27%，投票人數則為12,448,302人，扣除無效票數共計總票數為12,284,970人。

📍2020年 第十五任總統、副總統選舉
於2020年1月11日舉行，共有3組候選人參選。根據中選會選舉公告，此次首投族有118萬6685人，最終由民進黨候選人蔡英文、賴清德，以57.13%的得票率勝出，得票數為8,170,231，也創下1996年開放公民直選總統以來的記錄。

而投票率自2000年達到高峰後，持續下滑，直到此次又激增，和2016年相比，2020年總統選舉投票率來到74.9%，增加幅度是公民直選以來最大，總投票人數為14,464,571人，扣除無效票總票數為14,300,940人。

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