2024總統選舉將至！一圖看歷屆總統得票數　這兩屆8成投票最踴躍

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於1996年3月23日舉行，是中華民國政治史上第一次由公民直選正副總統，共有4組人馬參選，最終由國民黨提名的李登輝、連戰，以54.00%的得票率、總得票數5,813,699擊敗其他候選人。該年投票率為76.04%，總投票人數14,313,288，扣除無效票後實際投票人數為10,883,279人。
📍2000年 第十任總統、副總統選舉
於2000年3月18日舉行，共有5組候選人。前臺灣省長宋楚瑜與時任副總統連戰在選前未能整合成功，最後宋楚瑜宣布退出國民黨，以無黨籍身份參選，疑此舉瓜分國民黨票源，最終由民進黨候選人陳水扁、呂秀蓮以39.3%的得票率、總得票數4,977,697勝選，是中華民國史上第一次政黨輪替。
此次的投票率高達82.69%，也是歷年投票率最高的一屆，投票人數則為12,786,671人，扣除無效票後總有效票為12,664,393人。而相較於前一次總統選舉，2000年的投票率上升了6.65%，來到82.69%，也是歷年投票率最高的一屆。
📍2004年 第十一任總統、副總統選舉
第11任總統、副總統選舉於2004年3月20日舉行，共2組候選人參選，由尋求連任的正副總統陳水扁、呂秀蓮以50.11%的得票率勝出。由於兩陣營票數差距不到3萬票，另一組總統候選人連戰以及泛藍支持者還要求驗票，連戰與宋楚瑜陣營並提出當選無效之訴，結果最高法院判決敗訴定讞，陳水扁順利連任。該年投票率為80.28%，總投票人數為13,251,719人。
📍2008年 第十二任總統、副總統選舉
於2008年3月22日舉行，共有2組候選人參選，國民黨提名的馬英九及蕭萬長以58.45%的得票率、共5,444,949票而勝出，重新拿回國民黨失去八年的政權，也達成中華民國史上第二次政黨輪替。該年投票率為76.33%，總投票人數為13,221,609人，扣除無效票數共計13,103,963。
📍2012年 第十三任總統、副總統選舉
於2012年1月14日舉行，共有3組人馬參選，結果由由國民黨提名的馬英九、吳敦義當選，得票率51.60%，得票數為6,891,139。當時民進黨則派出主席蔡英文搭檔蘇嘉全首次參戰，國民黨在此次選舉並掌握立法院過半席次，該年投票率為74.38%，此次總投票人數為13,452,016人，扣掉無效票數共計總票數為13,354,305人。
📍2016年 第十四任總統、副總統選舉
於2016年1月16日舉行，國民黨、民進黨以及親民黨總共推出3組人馬，最終由蔡英文、陳建仁以56.12%的得票率當選，得票數為6,894,744，開啟民進黨二次執政局面。但是2016年的投票率為歷屆總統選舉最低紀錄，僅有66.27%，投票人數則為12,448,302人，扣除無效票數共計總票數為12,284,970人。
📍2020年 第十五任總統、副總統選舉
於2020年1月11日舉行，共有3組候選人參選。根據中選會選舉公告，此次首投族有118萬6685人，最終由民進黨候選人蔡英文、賴清德，以57.13%的得票率勝出，得票數為8,170,231，也創下1996年開放公民直選總統以來的記錄。
而投票率自2000年達到高峰後，持續下滑，直到此次又激增，和2016年相比，2020年總統選舉投票率來到74.9%，增加幅度是公民直選以來最大，總投票人數為14,464,571人，扣除無效票總票數為14,300,940人。