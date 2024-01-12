周慧敏爆離婚倪震！親揭「私下夫妻互動」 真實婚姻狀況曝光
56歲的周慧敏今（12）日快閃來台，擔任保養品牌代言人，今天穿著紫色西裝、內搭白色上衣，加上紫色短褲套裝，露出一雙纖細又筆直的雙腿，不僅皮膚白皙，肌膚可以說是吹彈可破，沒有先前傳出狀態欠佳、拍照濾鏡開到最大，反而狀態非常好，依舊是屹立不搖的「凍齡女神」。受訪時，周慧敏澄清提到其實拍照都是用原相機，但還是會尊重主辦單位，至於先前傳出與老公倪震婚姻觸礁，她則是分享夫妻倆私下甜蜜互動，讓婚變傳聞不攻自破。
記者吳雨婕／台北報導
周慧敏表示是在10日來台，今天晚上就要回香港，短短來台3天，她笑說因為家裡養貓，加上貓的年紀大了，所以她想要趕快回家陪伴愛貓們，「我先生說我不在家貓貓沒活力。」媒體追問，那老公是否也希望她趕緊回家，她回應：「還好欸，我不在家他可以一個人享受貓貓，他每一天都會傳很多貓貓照片給我，他也會傳自己的照片給我，他知道我忙，不會一定要我回覆。」
至於會不會也在傳訊息時放閃，她聽聞，立刻搖搖頭，紅著臉說：「可以了、可以了。」但不忘強調，老公會傳自己的照片給她，本身雖然是個愛刪除照片的人，但只要是老公的照片，都會保存下來。周慧敏才剛與老公喜迎「水晶婚」，結婚15週年，至今依舊與老公甜蜜蜜，她害羞表示：「如果在家，我都會跟他說『我很喜歡你』，他回我『謝謝』。」
周慧敏提到，結婚15週年紀念日當天因為有工作，所以忙到很晚，她笑說自己沒有儀式感，因此不會特別認為過節就需要禮物，但疼愛她的老公，一直都會堅持送她手寫卡片，甚至在她26歲時，就送了健康保險給她，種種夫妻甜蜜行為，讓婚變傳聞不攻自破。
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