特企／孫小美、阿土伯現身全家！國民遊戲《大富翁》陪你過好年

許多人童年時，就是和一群朋友圍在電腦前玩《大富翁》，簡單的遊戲規則，讓每個人都有機會能致富，搭配趣味道具，在沒有智慧手機的時代，《大富翁》陪伴了許多人，與親友們一起製造許多歡樂回憶。經典依舊令人著迷，2019年底上市的《大富翁10》，保留角色人物的獨特性，並新增遊玩模式，至今仍大受歡迎，全球銷售量突破兩百萬套，不少人也會在年節團聚時，打開遊戲與親友同樂，比智力拚運氣，年節假期也為遊戲銷量帶來顯著成長。
大宇資訊此次以《大富翁》IP和全家便利商店推出新春合作活動，從12/27開始，第一波主打零食泡麵，從洋芋片、餅乾、巧克力到泡麵等都可以見到《大富翁》的角色包裝，還有此次與全家共同推出的「新春發財禮盒」，包裝上除了能看見大財神及大福神外更有滿滿金幣，禮盒還能當作小燈籠，點亮禮盒燈，就像點亮財神燈，送禮自用都喜氣。
第二波活動於1/10登場，可愛角色集體進攻鮮食專區，推出多款主題鮮食產品，大富翁角色加上星星金幣，讓你邊吃邊補財氣。全家Let’s Café杯身也換裝成《大富翁》春節主題，喝咖啡還能讓財神、福神幫你加持增運勢；另外像是紅包袋、年曆、春聯等年節必備印刷小物，都可以在FamiPort機台印製，這次還特別新增客製版本，上傳照片就能幫角色換臉，讓你自己或親友來當大富翁。
《大富翁》讓過年團聚好吃好喝也好玩！系列活動將持續到二月，未來也有更多活動及驚喜推出，別忘了關注大宇資訊及全家便利商店更多資訊；現在就快到全家便利商店，讓超可愛的《大富翁》角色陪您開心過好年。
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