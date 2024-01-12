▲他甲狀腺亢進，眼睛卻出現複視、疊影　醫曝「1可能」快就醫

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甲狀腺機能亢進 二成合併眼病變新竹臺大分院生醫醫院代謝內分泌科林家宏醫師表示，在甲狀腺機能亢進的患者中，約有二成左右可能合併甲狀腺眼病變，而甲狀腺眼病變是一種甲狀腺亢進在眼睛上的表現，會導致眼窩肌肉肥厚、脂肪增生及周遭組織發炎腫脹，進一步眼球被推擠向外凸出，影響到眼睛轉動時的活動度，以及因眼睛無法完全閉合而產生不適或疼痛。
遵循醫囑用藥 控制甲狀腺功能林家宏醫師說明，約半數的甲狀腺眼病變病人，願意配合醫囑按時服藥和回診，將甲狀腺功能控制得宜，並避免抽菸或二手菸，適時使用人工淚液或眼罩避免眼睛無法閉合而角膜破皮，眼病變就能緩慢改善。若甲狀腺功能已被控制，眼睛仍有症狀時，醫師會依照嚴重程度評估治療選項，包括類固醇、免疫調節藥物或是眼科手術，搭配代謝內分泌科與眼科聯合治療，就可能讓眼睛的活動度和外觀有所改善，並保有良好的生活品質。
覺察甲狀腺病變 保握治療黃金期因此，林家宏醫師提醒若有明顯甲狀腺亢進之症狀如心悸、冒汗、手抖、體重減輕，合併有眼凸或甚至複視的情形，建議盡速就醫確認是否有甲狀腺功能異常之問題，並接受適切的內科與眼科治療，以免錯過治療的最佳時機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60520
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