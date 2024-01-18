2023十大農業新聞！「缺蛋之亂」燒整年　還有東非狒狒大逃亡

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一隻東非狒狒從3月10日起，持續在桃園、新竹一帶逃竄，且飼養人不明，後續半個月期間，六福村園方與圍捕人員追蹤狒狒蹤跡、希望將狒狒帶回，但在3月27日的圍捕過程中，狒狒遭獵人持獵槍擊中死亡，引發各界譁然，六福村也在狒狒死後才承認，該狒狒屬於園方所有。
二、全球禽流感爆發，台灣爆缺蛋潮
3月前後國際禽流感疫情爆發，台灣也發生多處疫情，導致大量蛋雞遭到撲殺，雞蛋黑市價格一度飆漲，國內一蛋難求，農委會因此於3月10日宣布實施蛋品專案進口，盼通過打開國外通路，解決國內缺蛋與蛋價飆升問題。
三、中國非洲豬瘟病毒變異、台灣邊境檢出新病毒
中國非洲豬瘟疫情於4月前後陡升，且疑似有新型變異株出現，農業部則在12月18日宣布，農業部獸醫研究所公布首例旅客違規攜入、帶有新基因重組型非洲豬瘟病毒的豬肉產品，且該豬肉產品同時檢出傳統與新變異株2種病毒。
四、中國恢復台灣鳳梨釋迦輸入、首批產品再檢出介殼蟲
中國自2021年9月20日起以介殼蟲為由，片面暫停進口台灣的鳳梨釋迦，後於6月20日宣布恢復台灣釋迦輸入，但僅限於台東縣25處果園及3家包裝廠產品；但12月13日中方再稱第一批輸中的產品中，中國又稱有一批檢出介殼蟲。
五、傳統豬瘟拔針
農委會宣布，7月1日起，全國豬隻停止施打豬瘟疫苗，倘屆滿1年無案例發生，將向世界動物衛生組織（WOAH）提出申請，最快可於114年間獲WOAH認可為豬瘟非疫國，且台灣目前是東亞唯二的非洲豬瘟非疫國，目前持續朝向傳統豬瘟拔針非疫區目標邁進。
六、行政院農業委員會升格為農業部，陳吉仲擔任首任農業部長
「農委會」於8月1日正式升格為「農業部」，並由陳吉仲出任第一任農業部長，而揭牌典禮當天，在陳吉仲致詞時突然降下暴雨，陳吉仲發布談話6分鐘，全程都不撐傘，並強調讓農業永續，做好農地、農水、防疫，降低農業成本，並提高農產品價格，讓農民願意耕作、漁民願意捕撈養殖，是未來的重點業務。
七、超思進口巴西蛋、標示不實等系列雞蛋爭議爆發
國民黨等於8月通過記者會質疑，在農業部專案進口雞蛋期間，資本額僅50萬的超思公司，自巴西引入8814萬顆雞蛋，藉此大發國難財，農業部多次澄清與說明，強調絕無補助款一事，後又發生巴西進口雞蛋有效日期標示錯誤、進口蛋混充國產液蛋等爭議，更導致多縣市一度禁止學校營養午餐使用液蛋。
八、農業部前部長陳吉仲請辭獲准
陳吉仲自8月底起，深陷超思專案進口雞蛋爭議，再加上通過相關政策進口的雞蛋，有大量因為過期而遭到銷毀，引起各界政策失當、浪費公帑的質疑，後陳吉仲於9月17日向行政院請辭，但遭行政院予以慰留，後陳吉仲主持澄清記者會，再次說明雞蛋專案進口始末，並於9月19日請辭獲准。
九、世界動物衛生組織（WOAH）認同台灣為羊痘非疫區
羊痘為台灣的甲類動物傳染病，具有高度傳染性，曾重創本土養羊產業，後來採取疫苗等措施後，已逾10年以上無羊痘確診案例，並正式宣佈撲滅羊痘，申請世界動物衛生組織（WOAH）羊痘非疫國，而WOAH則於12月19日公布認同並發布聲明。
十、中國恢復台灣石班魚活魚輸入，但須來自中方審核合格並予註冊的養殖場
中國自2022年6月13日通知我方，因台灣石斑魚檢出隱性結晶紫超標，暫停台灣石斑魚輸入，直到12月22日，通過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知我方即起恢復台灣的石班魚活魚輸入，但須來自中方審核合格並予註冊的養殖場。