台南警深夜查獲毒品及失竊銀飾 維護選前治安

台南警方昨(11)日深夜在北區文成五路搜索可疑人士時，發現一名男子慌忙逃竄，情急之下甚至丟擲毒品包到警車下，經盤查發現男子身上有剛竊得的貴重銀飾及水果，全案警訊後依違反毒品危害防制條例及竊盜罪嫌送辦。
記者陳銘洲 /綜合報導
台南市警察局第五分局表示，昨日深夜23時許，公園派出所獲報育德路有可疑男子逗留，警方立即趕抵現場，搜尋至文成五路周邊時，發現黃男(30歲)看到警車立即奔跑逃竄，員警追上前將其攔下，發現黃男趁機丟擲5包安非他命在警車下方，而黃男手上及背包內還藏有3包毒品、全新貴重銀飾及水果，經比對確認是黃男剛竊取到手的贓物，總計查扣8包毒品咖啡包、價值2萬元的銀戒指、價值5千元的銀項鍊及1包火龍果。
經了解，黃嫌係從屏東搭火車至台南車站，欲途步至安南區廟宇拜拜，21時許途經北安路一段巷弄時，發現民眾住家前放置一包物品內有銀飾及火龍果，遂隨機竊取。被害民眾23時許發現物品遭竊後，立即向派出所報案，被害人想不到在短短1小時內，員警就將犯嫌查獲到案，並順利追回遭竊的項鍊及戒指，全案依毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移送台南地檢署。
第五分局分局長陳宇桓表示，選舉日進入倒數，警方已做好選舉前治安維護之萬全規劃準備，加強查緝不法，全面掃黑、整肅緝毒，深夜在外逗留及出入之人、車是巡邏及盤查的重點對象，掌握治安毒瘤加以打擊，有效維護選前治安，絕不容許任何非法脫序行為影響選舉活動。