特企／薑餅人對戰卡牌繁中版上市　主題快閃店陪你歡度整個2月

紅、黃、綠三款起始套組 風格策略差異化
「CookieRun薑餅人」系列手遊，全台擁有數百萬名粉絲玩家的喜愛與支持，且不斷與各大品牌IP進行聯動，擴展自身品牌影響力，更將於2月1日化虛擬為實際，推出「CookieRun薑餅人」首款集換式卡牌對戰遊戲《薑餅人對戰卡牌 Braverse》。本作是一款雙人對戰遊戲，遊戲內集結了上百種極具特色的餅乾角色，玩家必須準備一副60張牌組，以各種強力的餅乾、道具、陷阱等多種卡牌，在遼闊的星際當中，展開酥脆的冒險吧！
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《薑餅人對戰卡牌 Braverse》的玩法規則相當簡單，卡牌共分4種類型，分別是餅乾卡、道具卡、陷阱卡以及場景卡。玩家必須運用餅乾卡進行戰鬥，同時視情況發動道具卡強化我方戰力或是陷阱卡進行防禦，必要時則可使用場景卡將環境變成對我方有利的環境。當餅乾卡HP為0時，則會進入休息區，只要有一方的休息區餅乾等級加總為10級，或是其中一人手中無法再打出餅乾卡時，便分出勝負。所以要使用哪個餅乾進行戰鬥、是否要使用道具卡強化戰力來一波快攻、以及何時發動陷阱卡抵擋對手，完全取決於玩家的智慧與判斷喔！
薑餅人入駐三創 主題快閃店強力推廣教學
做為Devsisters跨足集換式卡牌遊戲市場的第一步，《薑餅人對戰卡牌 Braverse》除了身負重任之外，也別具歷史意義。飛博國際有限公司更是對於能獨家代理此世界知名IP作品，感到榮幸與重視，飛博營運長蔡鎧安表示，「在產品上市後，除2月份整月會於三創園區建立主題快閃店外，還將以最大力度進行遊戲推廣、教學，並陸續推出多樣賽事，同時將與各大卡牌店、桌遊店進行通路合作，企圖接觸更多潛在客戶，相信在如此可愛畫風以及淺顯易懂的遊戲規則下，《薑餅人對戰卡牌 Braverse》將有機會成為2024年集換式卡牌遊戲的一匹黑馬。」
身為《薑餅人對戰卡牌 Braverse》推廣基地的三創主題快閃店，除了提供卡牌對戰教學之外，還從韓國空運來台許多「CookieRun薑餅人」週邊商品，每一樣都可愛又療癒，像是跑跑薑餅人絨毛鑰匙圈、薑餅人王國熊熊果凍熱氣球積木組以及跑跑薑餅人收藏盒玩，都深受玩家的喜愛。其中最吸睛的便是「CookieRun餅乾村系列」小模型盲盒，共有六款不同造型，原價每盒530元。
為慶祝快閃店開賣，特別於2/1下午3：30 三創主題快閃店限量100盒，特惠價只要399元，售完為止，「CookieRun薑餅人」的粉絲們，趕快動起來吧！