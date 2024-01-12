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特企／薑餅人對戰卡牌繁中版上市　主題快閃店陪你歡度整個2月

▲集結各式各樣的餅乾，展開酥脆的冒險吧！（圖／品牌提供）
▲集結各式各樣的餅乾，展開酥脆的冒險吧！（圖／品牌提供）

本報訊

集換式卡牌遊戲近年來快速成長，市場評估預計將於2028年整體市場總值成長至14億2184萬美元以上，在此前景之下吸引無數知名IP先後投入集換式卡牌市場，其中又以Devsisters以旗下最具代表性IP「CookieRun薑餅人」所研製、飛博國際有限公司代理運營的《薑餅人對戰卡牌 Braverse》最為引人注目，該遊戲將於2月1日正式上市，同時將於2月全月份在三創園區1樓成立主題快閃店，用以進行《薑餅人對戰卡牌 Braverse》卡牌推廣教學。

紅、黃、綠三款起始套組　風格策略差異化

「CookieRun薑餅人」系列手遊，全台擁有數百萬名粉絲玩家的喜愛與支持，且不斷與各大品牌IP進行聯動，擴展自身品牌影響力，更將於2月1日化虛擬為實際，推出「CookieRun薑餅人」首款集換式卡牌對戰遊戲《薑餅人對戰卡牌 Braverse》。本作是一款雙人對戰遊戲，遊戲內集結了上百種極具特色的餅乾角色，玩家必須準備一副60張牌組，以各種強力的餅乾、道具、陷阱等多種卡牌，在遼闊的星際當中，展開酥脆的冒險吧！

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《薑餅人對戰卡牌 Braverse》首次發行，將推出三款「起始套組」及一款「補充包」。「起始套組」中包含60張的牌組，是可供玩家立即進行遊玩的入門產品，其中紅色套組《豔陽之吻》以強力的攻擊為戰鬥策略，力求快速致勝；黃色套組《電光石火》利用靈活機敏的操作，控制賽局的變化；綠色套組《原初之力》則是以豐沛的能量來源為策略核心，讓玩家能有較多操作空間。而第一系列補充包《最初的勇敢冒險》，共有87種卡牌以及21種平行印刷卡，除了能讓玩家將各種效果更強大的補充包卡牌加入到起始套組中，組成專屬於自己的60張牌組，體驗更為豐富多變的遊戲效果之外，還可以滿足玩家的卡牌收藏與對戰遊玩兩大目的。

薑餅人對戰卡牌 Braverse》的玩法規則相當簡單，卡牌共分4種類型，分別是餅乾卡、道具卡、陷阱卡以及場景卡。玩家必須運用餅乾卡進行戰鬥，同時視情況發動道具卡強化我方戰力或是陷阱卡進行防禦，必要時則可使用場景卡將環境變成對我方有利的環境。當餅乾卡HP為0時，則會進入休息區，只要有一方的休息區餅乾等級加總為10級，或是其中一人手中無法再打出餅乾卡時，便分出勝負。所以要使用哪個餅乾進行戰鬥、是否要使用道具卡強化戰力來一波快攻、以及何時發動陷阱卡抵擋對手，完全取決於玩家的智慧與判斷喔！

薑餅人入駐三創　主題快閃店強力推廣教學

做為Devsisters跨足集換式卡牌遊戲市場的第一步，《薑餅人對戰卡牌 Braverse》除了身負重任之外，也別具歷史意義。飛博國際有限公司更是對於能獨家代理此世界知名IP作品，感到榮幸與重視，飛博營運長蔡鎧安表示，「在產品上市後，除2月份整月會於三創園區建立主題快閃店外，還將以最大力度進行遊戲推廣、教學，並陸續推出多樣賽事，同時將與各大卡牌店、桌遊店進行通路合作，企圖接觸更多潛在客戶，相信在如此可愛畫風以及淺顯易懂的遊戲規則下，《薑餅人對戰卡牌 Braverse》將有機會成為2024年集換式卡牌遊戲的一匹黑馬。」

身為《薑餅人對戰卡牌 Braverse》推廣基地的三創主題快閃店，除了提供卡牌對戰教學之外，還從韓國空運來台許多「CookieRun薑餅人」週邊商品，每一樣都可愛又療癒，像是跑跑薑餅人絨毛鑰匙圈、薑餅人王國熊熊果凍熱氣球積木組以及跑跑薑餅人收藏盒玩，都深受玩家的喜愛。其中最吸睛的便是「CookieRun餅乾村系列」小模型盲盒，共有六款不同造型，原價每盒530元。
為慶祝快閃店開賣，特別於2/1下午3：30 三創主題快閃店限量100盒，特惠價只要399元，售完為止，「CookieRun薑餅人」的粉絲們，趕快動起來吧！

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