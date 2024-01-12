蔡英文按讚限動！謝忻抱貓狂喜：人生巔峰 曝媽媽私下超挺他
選前最後一天，選民紛紛表態，連藝人都不例外！繼小燕姐、伊能靜、愛莉莎莎等人發聲呼籲投票，女星謝忻也在IG曬出愛貓，呼籲大家去投票，還特別標註了偏向貓派的總統蔡英文帳號，沒想到獲得蔡英文按讚，讓她雀躍到不行，直呼是「人生巔峰」，也透露媽媽是綠營支持者，選前特別從基隆趕到凱道去參與選前之夜，非常熱血。
記者江芷稜／綜合報導
謝忻透露，6年前有一次去中國工作，費用是台灣的5、6倍，腳本上卻要求自我介紹時要說「我來自中國台灣省」，自己堅持不說，還被經紀人罵「有什麼關係就那幾個字！幹嘛跟錢過不去」，但她堅持守住底線，後來經過協調改成「寶島台灣」，錄了好幾集也拿了很多錢。
她今天表態在IG限動發布一張抱著愛貓的照片，鼓勵貓派回家投票，特別標註蔡英文，希望對方看了給自己一個讚，沒想到許願成真，被蔡英文帳號轉發到IG限時動態，還附送2個貓頭符號，謝忻開心到不行，笑稱「本人正式發瘋」，隨後還發布工作美照說「被按讚之後不能太飄！還是要錄影」。
她大方坦露家人的政治傾向，表示前晚媽媽去凱道參加選前之夜，支持綠營候選人，謝忻打趣嗆媽媽「別人集結了15萬人，你們凱道是不是空蕩蕩」，卻被媽媽反嗆「擠爆了，根本看不到舞台，一定會上」，自信說走不出去人群裡，母女互嗆的搞笑對話被網友笑說「真的太可愛了」。
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