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蘋果CEO 庫克年薪曝光！比員工多672倍　被規定搭「私人飛機」

▲蘋果執行長庫克2023年的薪酬曝光，由2022年的30億台幣，到了2023年降至約19億台幣，一年少了11億元，但比一般員工多了672倍。（圖／官方提供）
▲蘋果執行長庫克2023年的薪酬曝光，由2022年的30億台幣，到了2023年降至約19億台幣，一年少了11億元，但比一般員工多了672倍。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果CEO 庫克的年薪可能一般人一輩子都賺不到！根據外媒報導，庫克之前因遭股東批評薪水太高，便決定自行減薪。而從蘋果日前發佈的報告，庫克2022年薪酬為9940萬美元(約30億9183萬台幣)，到了2023年降至6320萬美元(約19億6583萬台幣)，換算成台幣一年少了11億元，但可是比一般員工多了672倍。此外，同一份報告也指出，基於安全考量，庫克被要求搭「私人飛機」，統計2023年蘋果幫他買單162萬美元(約5039萬台幣)的空中交通費用。

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庫克從2011年開始執掌蘋果邁入第13年，身為全球科技業巨擘的執行長年薪究竟有多少，引發外界好奇。根據9to5mac報導指出，蘋果向投資者發布一份116頁的年度報告，當中公布了蘋果高階主管薪酬、股東提案等內部細節，其中CEO 庫克的薪水也被揭露。

▲報告指出庫克的薪資結構。（圖／翻攝官網）
▲報告透露庫克的薪資結構，從2016年開始，年薪一直維持著300萬美元，約為9326萬台幣。（圖／翻攝官網）
2023年庫克原本計畫的年度薪酬為4900萬美元(約15億2414萬台幣)，因蘋果去年(2023年)營收表現優於預期，讓庫克實際獲得的年薪為6320萬美元(約19億6583萬台幣)，比預期高出約 28%。但相較於庫克2022年的年度報酬為9940萬美元(約30億9183萬台幣)，可說是大幅砍了36%。庫克薪資結構，包含本薪300萬美元、股票獎勵4697萬美元、績效獎金1071萬美元，以及其他薪酬252萬美元等。

庫克即便減少了將近4成的薪水，但對比蘋果員工，庫克還是多了672倍。同時在報告內也發現，庫克從2017年開始就「被規定」不管是出差或是自己的私人旅遊，基於安全考量和效率都必搭「私人飛機」，報告中結算出2023年蘋果替庫克付了162萬美元(約5039萬台幣)私人飛機費用，比2022年狠狠多了2倍。

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