饗食天堂老闆選前表態！「全力支持賴清德」內部信流出 集團證實
2024總統大選即將在明（13）日登場，許多人已經準備返鄉投票。但今日網路上瘋傳一張訊息截圖，疑似是饗食天堂老闆、饗賓集團董事長陳啟昌於選前表態，喊話員工支持民進黨，更表示要「全力支持賴清德」，對話曝光後立即引起熱議。對此，饗賓媒體公關部也出面證實此為集團內部訊息，並回應「董事長以個人名義表態，公司主張選舉是民主的象徵，尊重每一個人的選擇」。
記者賴禹妡／綜合報導
網路上近期瘋傳訊息截圖，內容提到「疫情期間蔡英文總統親臨（饗賓）總部訪視鼓勵同仁，並於2020、2021連續兩年進行紓困1億7千萬元且附帶5億元的紓困貸款，讓饗賓得以於疫情期間不減薪、不放無薪假、不裁員保住同仁生活之所需不虞匱乏也保住了饗賓的元氣勇敢向前」。此外也提到，2023年開幕的饗AJOY、天母旭集、台中三井、中茂旭集等18間中小型店也都是疫情期間做計劃簽訂的合約。
訊息指出，「因為有這筆救命錢，饗賓可以年年加薪提高同仁的所得，成為餐飲業的幸福企業」。除了感謝蔡英文政府，更呼籲饗賓集團同仁全力支持賴清德及民進黨的立委候選人，「為了台灣的未來，讓我們用選票來表達饗賓人最真誠的謝意」，最後註明為「董事長啟敬」。
訊息截圖曝光後，立即引起網路熱議。針對外界關心董事長談話一事，饗賓媒體公關部指出，此為集團內部訊息，董事長感恩疫情期間餐飲業面臨嚴峻挑戰，政府給予多方協助，並連續兩年進行紓困貸款，確保疫情中2500位饗賓同仁不減薪、不裁員、不放無薪假，讓2500個家庭生活無虞，故以個人名義表態，懇託全體同仁。
饗賓媒體公關部表示，公司主張「選舉是民主的象徵，尊重每一個人的選擇」。饗賓基於參與民主是企業的新價值。民主的可貴，在於不論立場，我們都能彼此包容並理解，饗賓期待與全體台灣人民共創美好新未來。
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