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〈想見你〉是韓星愛歌！Show Me The Money BE'O慌了：我下次表演

▲《Show Me The Money 10》第三名歌手BE'O首次來台，想吃牛肉麵、芒果冰。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲《Show Me The Money 10》第三名歌手BE'O首次來台，想吃牛肉麵、芒果冰。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓歌手BE'O因參加嘻哈選秀《Show Me The Money 10》嶄露頭角，出道至今3年多的他終於舉辦首場演唱會，第一站甚至搶先韓國在台灣舉辦，BE'O今（12）日受訪透露有為台灣歌迷，準備許多歌曲表演；問及是否會表演已成為韓星來台必唱的「韓星國歌」《想見你想見你想見你》？他先是驚慌再誠實表示沒有，承諾下次來台一定會帶來中文歌曲表演。

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▲BE'O訪問。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲BE'O受訪真誠有問必答。（圖／記者陳雅蘭攝）
BE'O今天下午才抵台，尚未看到4年一次的總統大選造勢車輛與人潮的風景，目前印象深刻的就是很多大樓，而且氣候比韓國溫暖，「我覺得很好」。他此趟來台最想吃到小籠包、牛肉麵、芒果冰，即使芒果非當季也想要品嚐，也要喝到正宗的珍珠奶茶。

他受訪表示想跟台灣歌迷互動，所以準備了一些話，請在場媒體教中文，BE'O學了「新年快樂」、「恭喜發財」、「謝謝邀請我來」，保證一定會牢記並在明晚的演出上展現。

BE'O去年聖誕節捐款1000萬韓元（約台幣25萬元）幫助弱勢孩童與殘疾人士，粉絲也響應偶像做愛心，他對此透露小時候看到沒有父母的孩子，就萌生想幫助的想法，「我小時候想說賺到的錢夠用的話，剩下的就要拿出來幫助小孩」，而會選在聖誕節，是因為想讓孩童有收到禮物的感覺。

BE'O因為幫助小朋友，收到卡片、貼紙的反饋，為此感動差點流淚，他也表示兒時常跟媽媽去育幼院當志工，未來有機會的話也會創作鼓勵孩童的兒歌，「會做給有夢想的小朋友們，主要是希望他們不要對自己失去信心，去做更大的事，我也希望以後能做一首歌為他們應援加油」。

BE'O於2021年參加選秀《Show Me The Money 10》脫穎而出，最終拿到第3名的好成績，他以過來人的經歷給後輩建議，「不管5年10年，只要堅持到最後一定會成功，雖然這句話很老套，但想要做一件事的話，就一定要堅持到最後。」他笑說再給一次機會的話，不會再參加選秀，主要是對自己沒信心，「第3名也是很走運了，第3名對我來說是一種補償以前付出的努力，我沒有信心再來一次可以做得比現在更好」。

他同時分享度過低潮期的心情，「有時候會懷疑自己，但懷疑自己會變得很辛苦很累，自己不相信自己的話，沒有人會相信你，所以一定要相信自己，不要放棄。」現在的BE'O也不會執著音樂排行榜名次、作品受不受大眾喜愛，亦不會再看網友留言，「以前看留言會被內容左右，很多留言都有，外貌、音樂的批評，我一開始會想要去迎合每個人的口味，但這樣就沒有自己的特色，所以有一天就不看了」。

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