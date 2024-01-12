〈想見你〉是韓星愛歌！Show Me The Money BE'O慌了：我下次表演

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他受訪表示想跟台灣歌迷互動，所以準備了一些話，請在場媒體教中文，BE'O學了「新年快樂」、「恭喜發財」、「謝謝邀請我來」，保證一定會牢記並在明晚的演出上展現。
BE'O去年聖誕節捐款1000萬韓元（約台幣25萬元）幫助弱勢孩童與殘疾人士，粉絲也響應偶像做愛心，他對此透露小時候看到沒有父母的孩子，就萌生想幫助的想法，「我小時候想說賺到的錢夠用的話，剩下的就要拿出來幫助小孩」，而會選在聖誕節，是因為想讓孩童有收到禮物的感覺。
BE'O因為幫助小朋友，收到卡片、貼紙的反饋，為此感動差點流淚，他也表示兒時常跟媽媽去育幼院當志工，未來有機會的話也會創作鼓勵孩童的兒歌，「會做給有夢想的小朋友們，主要是希望他們不要對自己失去信心，去做更大的事，我也希望以後能做一首歌為他們應援加油」。
BE'O於2021年參加選秀《Show Me The Money 10》脫穎而出，最終拿到第3名的好成績，他以過來人的經歷給後輩建議，「不管5年10年，只要堅持到最後一定會成功，雖然這句話很老套，但想要做一件事的話，就一定要堅持到最後。」他笑說再給一次機會的話，不會再參加選秀，主要是對自己沒信心，「第3名也是很走運了，第3名對我來說是一種補償以前付出的努力，我沒有信心再來一次可以做得比現在更好」。
他同時分享度過低潮期的心情，「有時候會懷疑自己，但懷疑自己會變得很辛苦很累，自己不相信自己的話，沒有人會相信你，所以一定要相信自己，不要放棄。」現在的BE'O也不會執著音樂排行榜名次、作品受不受大眾喜愛，亦不會再看網友留言，「以前看留言會被內容左右，很多留言都有，外貌、音樂的批評，我一開始會想要去迎合每個人的口味，但這樣就沒有自己的特色，所以有一天就不看了」。
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