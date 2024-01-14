今日來講股／賴蕭勝選但朝小野大　分析師：選後資金換手期必震盪

我是廣告 請繼續往下閱讀
翁偉捷指出，像是政策概念股如重電與軍工族群，選前已經有漲一波，選後會不會續漲還不知道，但可以確定的是，其實無論哪一黨勝選，選後都有可能有不同主力的金主正在換股ING做資金調整、籌碼換手，因此短期震盪一定在所難免，建議操作政策概念股還是保守一點比較好。
再提到發燒題材AI概念，翁偉捷說去（2023）年11月與12月AI PC、AI NB與手機因話題炒熱，大家預期換機潮將帶動產業發展，但輝達近期股價創新高，台廠伺服器卻沒跟上，即使股價有漲也沒有創高，甚至有的僅是橫盤整理，更遑論散熱或其他零組件股價有過熱風險，建議投資人不用過度去追。
翁偉捷指出，若投資人真的對AI相關很有興趣，IP矽智財可能是一個方向，主要倒不是業績真的大幅成長，而是IP矽智財外部流通籌碼少且集中，若有人願意進場做多點火，很容易就會往上漲不容易跌。他提醒，畢竟AI相關領域太廣，若全部要跟著輝達一起往上走也不太容易，各自有各自的領域，企業業績也不全然以AI為主，還是要多看看個股狀況。
至於近期中小型企業表現亮眼，其實也都是籌碼戰，題材吸睛、進場點火操作同樣很容易往上漲。如果要問，選後到過年前有沒有什麼機會？翁偉捷坦言，選後資金可能都還在調整中，你說AI PC、NB與手機產業前景佳，但根據大立光11日法說會的說法，現階段市場有回溫，但沒有明確的成長。
翁偉捷指出，產業可能要到今年下半年狀況才會比較明朗，再加上美國聯準會對降息或是結束量化緊縮方向明確，整體才比較有機會。因此，選後到過年前這段期間，建議不要過度追熱門題材，因為有可能去年財報出爐沒有大家預期的好，股價就會被修正，建議可以鎖定過去還沒有漲到的、位階低、股價低且營收不要太差的才比較能安心。
至於紅海危機引爆貨櫃三雄股價走強，12日長榮與陽明大漲5%、萬海也漲3%，後續還可不可以追？翁偉捷坦言已經來到利多出盡的過程，股價難以回到2021年「航海王」一櫃難求的時期，現在貨櫃供應量充足，一但需求上來，如終端消費性電子或原物料需求大幅回溫，貨櫃供應馬上可以補，因此只靠運價就要股價飆漲是不太可能的，建議投資人不要過度追價，如果真要操作或許運價調整可以觀察會不會有轉單空運的機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。