民進黨續執政！兩岸關係難改善　外匯專家：新台幣恐有貶值壓力

今日來講股／賴蕭勝選但朝小野大　分析師：選後資金換手期必震盪

▲有分析師表示，其實不管誰當選，選後一定會歷經市場資金調整換手的時間，因此短期台股指數震盪難免，操作政策概念股建議也要保守一點。（圖／NOWnews資料照片）
▲有分析師表示，其實不管誰當選，選後一定會歷經市場資金調整換手的時間，因此短期台股指數震盪難免，操作政策概念股建議也要保守一點。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

民進黨籍賴清德與蕭美琴贏得總統大選，雖然這是民進黨在總統大選中的三連勝，但卻無法全面執政，得面臨朝小野大的問題，那麼選後相關政策概念股還可追嗎？過年前鎖定什麼族群才能安心抱股過年？有分析師表示，選後一定會歷經市場資金調整換手的時間，因此短期台股指數震盪難免，操作政策概念股建議也要保守一點。而短期可以留意的，他認為IP矽智財因為籌碼相對少且集中，只要有人做多就易漲不易跌。另外過去還沒有漲到的、位階低、股價低的標的可以多多觀察，或許有機會在過年前有短線行情。

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分析師翁偉捷回應《NOWnews今日新聞》提問選後台股走勢如何表現時說，台股最近受到美股3月降息預期退燒、蘋果遭降評，以及總統大選市場觀望等因素影響。他認為，總統大選前戰況膠著，投資人或是丙種資金多選擇先落袋為安，希望等到選後有結果，不確定因素消除後，再重新規劃與布局，因此他預期選後台股可能相對疲弱下修與震盪整理。

翁偉捷指出，像是政策概念股如重電與軍工族群，選前已經有漲一波，選後會不會續漲還不知道，但可以確定的是，其實無論哪一黨勝選，選後都有可能有不同主力的金主正在換股ING做資金調整、籌碼換手，因此短期震盪一定在所難免，建議操作政策概念股還是保守一點比較好。

再提到發燒題材AI概念，翁偉捷說去（2023）年11月與12月AI PC、AI NB與手機因話題炒熱，大家預期換機潮將帶動產業發展，但輝達近期股價創新高，台廠伺服器卻沒跟上，即使股價有漲也沒有創高，甚至有的僅是橫盤整理，更遑論散熱或其他零組件股價有過熱風險，建議投資人不用過度去追。

翁偉捷指出，若投資人真的對AI相關很有興趣，IP矽智財可能是一個方向，主要倒不是業績真的大幅成長，而是IP矽智財外部流通籌碼少且集中，若有人願意進場做多點火，很容易就會往上漲不容易跌。他提醒，畢竟AI相關領域太廣，若全部要跟著輝達一起往上走也不太容易，各自有各自的領域，企業業績也不全然以AI為主，還是要多看看個股狀況。

至於近期中小型企業表現亮眼，其實也都是籌碼戰，題材吸睛、進場點火操作同樣很容易往上漲。如果要問，選後到過年前有沒有什麼機會？翁偉捷坦言，選後資金可能都還在調整中，你說AI PC、NB與手機產業前景佳，但根據大立光11日法說會的說法，現階段市場有回溫，但沒有明確的成長。

翁偉捷指出，產業可能要到今年下半年狀況才會比較明朗，再加上美國聯準會對降息或是結束量化緊縮方向明確，整體才比較有機會。因此，選後到過年前這段期間，建議不要過度追熱門題材，因為有可能去年財報出爐沒有大家預期的好，股價就會被修正，建議可以鎖定過去還沒有漲到的、位階低、股價低且營收不要太差的才比較能安心。

至於紅海危機引爆貨櫃三雄股價走強，12日長榮與陽明大漲5%、萬海也漲3%，後續還可不可以追？翁偉捷坦言已經來到利多出盡的過程，股價難以回到2021年「航海王」一櫃難求的時期，現在貨櫃供應量充足，一但需求上來，如終端消費性電子或原物料需求大幅回溫，貨櫃供應馬上可以補，因此只靠運價就要股價飆漲是不太可能的，建議投資人不要過度追價，如果真要操作或許運價調整可以觀察會不會有轉單空運的機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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