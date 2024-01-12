英美聯手空襲！葉門胡塞稱造成5死6傷 揚言不會停止攻擊紅海船隻
葉門反政府胡塞武裝組織（Houthis,青年運動）由於持續襲擊行經紅海的國際船隻，英美今（12）日聯手對其發動空襲，青年運動的發言人證實空襲已經造成5死6傷，但揚言不會因此停止攻擊行經紅海的船隻，並稱將會針對英美空襲發動報復。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，葉門境內多處軍事基地都發生爆炸，美國總統拜登（Joe Biden）稱這次空襲發出明確訊息，那就是美國與盟友們不會容忍危害航行自由與針對已方船隻的襲擊；英國首相蘇納克（Rishi Sunak）則表示這次空襲是出於自衛，「必要且相稱」。
青年運動的發言人表示，英美聯手空襲實施了73次襲擊，造成5人死亡6人受傷。青年運動表示，針對這次空襲，「不會沒有」報復或懲罰，且對於前往以色列船隻的攻擊行動也不會停止。
有專家表示，英美空襲之後，讓人擔憂的是造成事態進一步的升級。伊朗已經發聲譴責，沙烏地阿拉伯外交部則發表聲明呼籲各方保持克制，並稱正在高度關注事態發展，沙烏地阿拉伯也指出紅海保持安全與穩定的重要性，強調自由通行紅海是國際社會的要求。
一位美國官員對《路透社》表示，這次空襲並非象徵性地行動，而是確確實實削弱了胡塞組織的軍事力量，並稱事前已經給予充分的警告，但胡塞組織拒絕停止對於船隻的襲擊。