▲B肝帶原者不注意就惡化　醫籲「定期做1事」珍愛生命

我是廣告 請繼續往下閱讀
B肝帶原病患 注意惡化肝癌還有一位約40多歲也是B肝帶原者，吃了B型肝炎的藥物(NUC)五年，後來追蹤抽血發現已經超過一年測不到B肝的病毒，在健保規範下停掉B肝藥物，但短短一個月，病患肝指數(ALT)飆升到2,000多U/L（正常值上限為40U/L），後續還合併了黃疸指數高到22多mg/dL（正常值上限為1.2mg/dL），在用藥治療下才慢慢改善，病患也安全度過黃疸再往上升就可能需要換肝的風險。
臺北市聯醫中興院區消化內科主治醫師黃昌弘說明，兩位病患都是跟B型肝炎的感染有關，一位是慢性B型肝炎感染造成肝硬化，後續產生肝細胞癌三部曲的情形；另一位是B型肝炎再復發造成猛爆性肝炎合併很高的黃疸。
肝炎持續用藥 改善肝臟疾病黃昌弘指出，B型肝炎是一個很狡猾的病毒，它會潛藏在慢性帶原者的肝細胞內，當免疫力低下的時候復發，並不斷的複製病毒，破壞肝細胞，讓肝指數上升，進而造成肝臟纖維化、硬化，最後產生肝細胞癌。
黃昌弘醫師建議，固定每半年做一次腹部超音波檢查有沒有肝硬化、肝腫瘤、肝臟纖維化；每三個月抽血查看肝指數、黃疸指數，甲種胎兒蛋白AFP有無異常。在符合健保規範之下，可使用B肝藥物，不符合且B肝病毒量超過2,000 IU/ml時，產生肝癌風險就會上升，此時會建議病患在經濟許可下，每天花新台幣六、七十元吃B肝藥物，來預防肝臟進一步病變。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60522
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw