疫情升溫　世衛：COVID-19、流感疫苗接種率太低了

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於此之際，西班牙政府已恢復醫療機構戴口罩的規定，部分美國醫院網絡也採取相同作法。
世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，有太多人因為確診流感或COVID-19而需要重度照護，但這是可以避免的。
在全球試圖擺脫疫情及相關防疫措施之際，她指出，許多國家這季的流感及COVID疫苗接種率實在太低。
傳染疾病專家及衛生官員都說，自去年5月世衛解除COVID-19全球公衛緊急狀態後，各國政府面臨向民眾傳達COVID-19仍造成風險及接種益處的困難。
根據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC），儘管建議所有成人都接種新版疫苗以防重症，但全美僅有19.4%的成人接受這季的COVID-19疫苗。
CDC指出，這季全美18歲以上的流感接種率為44.9%，與去年同期的44%相近。
CDC主任柯恩（Mandy Cohen）在訪問中表示：「我們認為接種新版COVID-19疫苗的人數不足…民眾還是沒意識到COVID仍是比流感還嚴重的疾病。」
12月最後一週，流感占全美急診人次的5.2%，COVID占了3%，不過，同一時間，COVID住院患者占所有住院病人的比例則高於流感。
歐洲疾病預防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC）表示，歐洲流感傳播率高於COVID。整體來說，去年最後一週抽樣結果的確診率為24%，高於前兩週的19%。
ECDC呼吸道病毒專家指出，這個數據雖與先前流感季的情況相符，但「我們現在有了COVID-19這個新的不速之客」。
ECDC沒有歐洲的流感及COVID接種數據，但這名專家表示，初步數據顯示目前COVID疫苗接種率遠低於先前大規模流行期間的程度。
歐洲僅建議高風險族群接種新版COVID疫苗，包括年長者及免疫功能不全者。世衛認為，這些群體的接種率應為100%。
世衛指出，儘管南半球目前是夏季，但COVID確診率也同樣攀升，因為此病毒並非季節性病毒。
根據世衛，去年12月，全球通報新增85萬起COVID病例，且新增11萬8000人住院，分別比去年11月多了52%及23%，但實際上的數字可能更高。
專家表示，儘管疫苗不能避免感染，但對預防重症仍非常有效。
另有專家觀察，民眾對COVID-19疫苗接種感到厭倦，有礙提升接種率。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳昱婷）1130112