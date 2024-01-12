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朝產業轉型吸引企業！緯創集團加碼投資24億元創造優質營運環境

▲緯創集團加碼投資前鎮科技產業園區新台幣24億元，以創造優質營運環境。(圖／產業園區管理局提供)
▲緯創集團加碼投資前鎮科技產業園區新台幣24億元，以創造優質營運環境。(圖／產業園區管理局提供)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局朝產業轉型邁進，吸引緯創集團加碼投資前鎮科技產業園區新台幣24億元，於今(12)，舉行高雄研發中心第1期工程上樑儀式，將興建研發辦公大樓及員工宿舍，以創造優質營運環境。

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緯創集團高雄研發中心第1期工程上樑儀式，是由緯創資通全球製造總經理賴志忠與產業園區管理局局長楊伯耕共同主持，產業園區管理局副局長劉繼傳、高屏分局分局長游淑惠、高雄晶傑達光電科技公司副總經理姜鴻吉、晨禎營造公司總經理王水樹等人與會。

▲經濟部產業園區管理局局長楊伯耕致詞。(圖／產業園區管理局提供)
▲經濟部產業園區管理局局長楊伯耕致詞。(圖／產業園區管理局提供)

 
產業園區管理局局長楊伯耕表示，產業園區管理局為吸引企業投資，促進產業轉型、增加就業，由該局高屏分局推動前鎮科技產業園區社區土地開發投資興建案，經公開招商評選，由緯創集團旗下鼎創及晶傑達公司取得第1優先投資興建權，總投資金額約新台幣24.82億元。

▲產業園區管理局局長楊伯耕(右1)到緯創集團高雄研發中心第1期工程工地瞭解現況。(圖／產業園區管理局提供)
▲產業園區管理局局長楊伯耕(右1)到緯創集團高雄研發中心第1期工程工地瞭解現況。(圖／產業園區管理局提供)
緯創集團高雄研發中心投資興建案，第1期工程為興建前鎮科技產業園區之優質現代化宿舍，預計於今(113)年第4季完工，將可提供1308床位，並配備必要生活機能設施，以提升樂活職場環境；除提供緯創集團高雄晶傑達光電科技員工使用外，亦可供前鎮科技產業園區其他廠商從業員工租用。

第2期及第3期工程積極規劃中，第2期是現有住宿員工先搬遷至另外2棟舊宿舍，拆除舊宿舍後，改建第1棟研發辦公大樓，第3期則於新宿舍完工取得使用執照，再拆除另外2棟舊宿舍後，改建第2棟研發辦公大樓，可容納2400位高端軟硬體研發技術人才，這3期共興建總樓地板面積約58,657平方公尺，總投資金額約新台幣24.82億元，整體計畫約119年第1季完成，屆時，緯創集團高雄研發中心，將作為該集團於高雄佈局車載、工控、醫療相關顯示模組及其加值服務事業之據點。

楊伯耕指出，產業園區管理局將持續加速園區更新及深化產業聚落，為該局當前重大施政目標之一，此次社區土地更新再造計畫，不僅新建園區優質現代化宿舍，同時緯創集團後續將興建2棟研發辦公大樓，創造優質營運環境。

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