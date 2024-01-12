朝產業轉型吸引企業！緯創集團加碼投資24億元創造優質營運環境

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產業園區管理局局長楊伯耕表示，產業園區管理局為吸引企業投資，促進產業轉型、增加就業，由該局高屏分局推動前鎮科技產業園區社區土地開發投資興建案，經公開招商評選，由緯創集團旗下鼎創及晶傑達公司取得第1優先投資興建權，總投資金額約新台幣24.82億元。
緯創集團高雄研發中心投資興建案，第1期工程為興建前鎮科技產業園區之優質現代化宿舍，預計於今(113)年第4季完工，將可提供1308床位，並配備必要生活機能設施，以提升樂活職場環境；除提供緯創集團高雄晶傑達光電科技員工使用外，亦可供前鎮科技產業園區其他廠商從業員工租用。
第2期及第3期工程積極規劃中，第2期是現有住宿員工先搬遷至另外2棟舊宿舍，拆除舊宿舍後，改建第1棟研發辦公大樓，第3期則於新宿舍完工取得使用執照，再拆除另外2棟舊宿舍後，改建第2棟研發辦公大樓，可容納2400位高端軟硬體研發技術人才，這3期共興建總樓地板面積約58,657平方公尺，總投資金額約新台幣24.82億元，整體計畫約119年第1季完成，屆時，緯創集團高雄研發中心，將作為該集團於高雄佈局車載、工控、醫療相關顯示模組及其加值服務事業之據點。
楊伯耕指出，產業園區管理局將持續加速園區更新及深化產業聚落，為該局當前重大施政目標之一，此次社區土地更新再造計畫，不僅新建園區優質現代化宿舍，同時緯創集團後續將興建2棟研發辦公大樓，創造優質營運環境。