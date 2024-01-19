人工智慧大爆發！站在AI巨人的肩膀上　2023最受矚目十大科技人

輝達執行長 黃仁勳
2023年全球科技業的當紅炸子雞絕對非「AI教父」黃仁勳莫屬。他於今年5月襲台時，轟動四方，掀起台灣一波「科技追星潮」，一句「Run! Don't walk」成為當時口耳相傳的經典語錄，在COMPUTAX演講後，更將「GPU（圖形處理器）」推向話題浪口。
我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧過往，29歲的黃仁勳與友人以僅僅4萬美元共同創辦NVIDIA，正式開始深耕GPU市場。因看好人工智能領域將掀起的熱潮與變革，黃仁勳自2011年開始投入研究AI，開創NVIDIA第二波成長動能。黃仁勳至今已擔任公司執行長30年之久，在ChatGPT等生成式AI狂潮帶動下，NVIDIA業績優於預期，股價幾度狂飆，近日又再次飆逾6％，創下522.53元的歷史新高紀錄，他的身價也因此再度翻漲，來到新台幣1.44兆元，成為華人第二大富豪。
黃仁勳熬了30年，終於等到GPU成為運算核心，儘管輝達已是矽谷霸主，各界都仍期待，甚有遠見且極具領袖魅力的黃仁勳將如何將輝達帶往下一個高處。
超微執行長 蘇姿丰
超微（AMD）執行長蘇姿丰在黃仁勳前腳剛離開後，緊接著也在去年7月時訪台，外傳同為台南人的倆人是遠房親戚關係，而各自所領導的企業皆為AI領域的先驅，之間的競爭目前由輝達雄踞一方，但超微在這位半導體女王「蘇媽」的帶領下來勢洶洶，似乎有機會迎頭趕上。
蘇姿丰剛被挖角到超微時，超微因一度負債超過20億美元，導致破產傳聞甚囂塵上，如今在其強勢領軍下，超微成功重返榮耀。以男性主導的矽谷科技業中，蘇姿丰卓越的專業知識，力壓群雄，突破女性在職場上的玻璃天花板，除了是公司第一位女性執行長，也是首位成為美國半導體大廠CEO的華人女性。
今（2024）年將是她接任AMD執行長的第10年，十年間，她的關鍵決策以及帶起的企業文化，使AMD成功步入半導體的最高殿堂。如今AI熱潮崛起，她曾斷言，「放眼未來五年，你會在AMD的每一款產品中看到AI，它將成為最大成長動力來源」，世界也都在期盼，蘇姿丰將如何出擊，稱霸AI市場。
特斯拉創辦人 Elon Musk（馬斯克）
《富比世》指出，以美元計算，今年沒有人比馬斯克更富有。過去曾蟬聯世界首富的他，在2022年4月宣布以440億美元收購Twitter，以及因出售特斯拉股票讓投資者感到恐慌後，失去首富的頭銜，身價比一年前減少390億美元，在2023全球富豪榜中退居第2。然而，在過去12個月裡，馬斯克再次登上頂峰，很大程度上要歸功於他的兩家企業——特斯拉及SpaceX。
瞄準AI商機，馬斯克於去年創立人工智慧初創公司「xAI」，首度將AI與社交平台結合，推出名為「Grok」的AI機器人，此機器人可透過在X平台獲取即時資訊方式自我學習，且被設計成能用機智幽默的方式，回答大多數其它人工智能系統拒絕的辛辣問題。
馬斯克曾在公開場合上表示，AI是史上最具顛覆性的力量，有別於其他科技大老對於AI與工作的悲觀預言，他認為AI將催生「不需要工作的未來」，相信AI將「成爲向善的力量」，而在這波AI巨浪中，他將持續擔當總能實現天行空狂想的科技劍客，以及帶領世人完成未知冒險的夢想家。
OpenAI執行長 Sam Altman（奧特曼）
ChatGPT於去年11月推出，僅以兩個月的時間達成上億活躍用戶里程碑，成功擊敗社群媒體TikTok及Instagram，一舉成為「史上增長最快的應用程式」。這個AI聊天機器人火出天際，被視為是掀起新時代AI革命的起始浪潮，背後推手OpenAI執行長奧特曼也因此成為炙手可熱的國際焦點人物，他於去年9月時炫風來台造成轟動，人人都想一睹這位ChatGPT之父的風采。
ChatGPT引爆新時代科技浪潮，卻也引發人們對AI威脅的憂慮，從過去奧特曼的行為與言談當中，能一覽他對AI的信仰與造福社會的初衷，然而，卻也能窺見他的矛盾與掙扎。約莫16年前，賈伯斯（Steve Jobs）向世界發表初代iPhone，正式撬開了移動互聯網的大門，同樣的科技聚光燈如今也重重打在奥特曼身上。
奧特曼於去年年底陷入「OpenAI的權力遊戲」，原先被公司無預警開除，最後大金主「微軟」出手，決定雇用奧特曼，來平息紛爭。沒想到，在開除不到一天的時間，員工和投資人的施壓奏效，奧特曼又再度回鍋擔任OpenAI執行長。這場高層宮鬥劇外界霧裡看花，卻也賺足了吃瓜群眾的眼球。
英特爾執行長 Pat Gelsinger（季辛格）
英特爾（Intel）於今年11月舉行「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」時，執行長季辛格為此來台演講揭開序幕，台廠供應鏈包括廣達副董座梁次震、英業達總經理蔡枝安、緯穎董座洪麗甯也都齊聚一堂。會中指出「英特爾致力使AI無所不在」，且「AI PC將是重要發展的轉捩點」，更揚言英特爾在4年內達到5個製程節點更新的計畫將如期達成，將延後「摩爾定律」的終點。
這是季辛格上任後第5度訪台，雖然與黃仁勳、蘇姿丰、以及奧特曼相比，外界對季辛格的關注度較低，但過往暗酸台積電的言論、以及在英特爾任職超過30年的成就，仍再度掀起討論。過去英特爾曾因一次次的技術缺陷與產品推遲，被競爭對手ARM、台積電和AMD趕超的同時，也喪失大量的市占率，季辛格在英特爾正經歷創新的關鍵時刻扛下執行長的重責大任，上任第一天立即向員工與外界發下豪語表示將帶領英特爾「重返榮耀」
幾年前他曾直言「台灣不是個穩定的地方」，具地緣政治風險，呼籲美國政府應力挺本土半導體業者如英特爾、美光等，而非台積電、三星等亞洲廠商。此話一出，被台積電董事長劉德音霸氣回嗆，「不值得回應，我們不會中傷同業」，台積電創辦人張忠謀則幽默評價季辛格「這傢伙態度有點不客氣」。雖然「愛酸台積電」已成了他的經典標籤，但他對英特爾的貢獻無庸置疑，如今「4年內推進5個世代製程」的計畫，目前看來也正在逐步取得成果的路上。
台積電創辦人 張忠謀
台積電創辦人張忠謀是家喻戶曉的台灣半導體產業關鍵推手，開創最強晶圓代工盛世，成就「護國神山」，更具撼動地緣政治的份量。ChatGPT的問世，將AI浪潮推上風口浪尖，他在4年前就已示警「未來25年，很多職業都會被取代」，並建議時下的年輕人，不想被AI搶飯碗，就必須具備運算、大數據、創業、終生學習等四項能力。
今年11月，張忠謀獲頒李國鼎科技發展基金會第一屆「李國鼎獎」，現場冠蓋雲集，就連黃仁勳也低調現身送祝福，他表示，張忠謀創立台積電，帶來三個關鍵奇蹟，包含替客戶客製化、生產的規模，以及創新的技術，更盛讚，如果李國鼎是「台灣科技教父」，張忠謀就是「所有產業的教父」。
廣達董事長 林百里
全球AI浪潮來襲，電子代工股王廣達掌舵手林百里一句「AI力即國力」，替市場點出未來發展的關鍵趨勢。廣達股價於7月衝破248.5元，創23年以來新高，與此同時，林百里的身價也跟著水漲船高，根據彭博億萬富豪指數及富比士即時富豪榜資料顯示，其身家突破94億美元，相當於新台幣2923億，超越「鞋王」張聰淵、長春集團共同創辦人林書鴻，以及鴻海創辦人郭台銘等富豪，躍居「台灣首富」。
林百里曾表示，自己書讀不好，只會組裝、鎖螺絲，只好盡全力讓自己成為最強的組裝代表，自1988年創辦廣達時，因看好「便利性」將成世界趨勢，便直接認定要做「攜帶型」電腦。作為AI的先行者，他笑稱，只是因為願意提早投入去研究，加上自己運氣好，才剛好搭上這波風潮。
生成式AI將在未來扮演主導科技發展的角色，林百里特別看好AI PC、AI伺服器、AI車電等三大產品後市，尤其直指AI PC成長潛力大。如今世界各國與各大科技巨擘積極搶攻AI市場，對於AI所引發的憂慮與不安也接踵而至，他告訴世人「一定要享受和AI共舞的快樂。」
台積電董事長 劉德音
2023年台積電可說是多事之秋，首先是美國廠進度落後，專業人員不足、海外安規差異等負面消息，導致量產時程從2024年，推遲到2025年，同樣出事的還有德國廠，陷入當地設廠補貼承諾跳票危機。好不容易在世界各廠的爭議告一段落，新世代先進製程也持續推進下，台積電掌舵手劉德音卻會決定於股東會上退休，並由總裁魏哲家接任，消息一出，震撼業界。
回顧過去一年，在劉德音的帶領下，台積電市值攻破16兆大關，而在面對生成式AI的崛起，劉德音首度公開對AI的樂觀期待，「進入AI時代，半導體產業的未來發展，就像走出隧道一般，不會再受到拘束，而是充滿無限可能。」在各界憂心生成式AI造成全球AI晶片短缺時，他老神在在的表示，主要原因在於CoWoS需求短時間內激增三倍之多，預告台積電將在1年半後，能充分支援市場需要。
這位護國神山領航人告訴大家，「AI開啟半導體新紀元」，他的存在與成就彷彿如同產業的定心丸，為新時代篇章打下良好的基礎。
AI大神 吳恩達
相較於黃仁勳、蘇姿丰等企業大老，一般大眾對於吳恩達不怎麼熟悉，然而，擁有「AI大神」之稱的他，在去年9月造訪台灣的消息一出，立即轟動國內科技圈。還不到50歲的吳恩達是華人圈最知名的國際AI大師，頂尖的實力讓郭台銘與Google創辦人佩吉都欽佩不已，堪稱是AI領域中專家中的專家。
過去吳恩達曾在2011年開啟Google大腦（Google Brain）研究，用深度學習技術推動人工智慧系統革新。2014年受到百度延攬，以首席科學家的身份領導百度研究院。如今自己創業，是Coursera、DeepLearning.AI和Landing AI的共同創辦人。他在此領域中能夠擁有如此名氣，和他提倡使用GPU訓練神經網路有著密切關係，過去曾在史丹佛團隊投入AI研究，找到利用GPU執行深度學習任務的方式，可說是開啟GPU運算新時代的先驅。
吳恩達致力於普及人工智慧教育，免費線上課程啟發超過百萬人，其研究成果也深深影響不少產業學者，在學界、業界地位崇高。9月訪台時，他提到「生成式AI正迎來黃金十年」，更表示『AI沒有要取代人，而是要取代任務」，為AI新時代寫下美好的註解。
鴻海董事長 劉揚偉
「鴻海科技日」於去年10月登場，劉揚偉開著MODEL B載著輝達執行長黃仁勳出場，兩人一搭一唱，宣示合作「AI工廠」，從AI伺服器進階到提供AI解決方案的服務，同時在鴻海推出的智慧電動車、智慧製造、智慧城市等3大平台領域探索運用輝達系統，持續優化智慧未來的可能性。
劉揚偉曾被鴻海創辦人郭台銘讚揚有3大人格特質，讓他決定交棒，有思想、知人善任又有商業頭腦，讓人期待在如今的AI浪潮中，劉揚偉如何帶領鴻海，擴大AI伺服器與電動車兩大產品成長動能，坐穩市占龍頭地位。