陳允寶泉歡慶進駐高鐵台中站 1/13投票日推買一送一

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為了與時俱進，品牌持續創新轉型，「陳允寶泉」力邀曾獲紅點設計大獎的「亞特多創意」操刀，重塑「陳允寶泉」品牌新樣貌，在高鐵台中站新門市開幕之際，以全新品牌識別亮相，期許透過重塑後的新品牌形象，為百年老店邁向下一個百年開啟新頁。
陳允寶泉總經理翁羿琦表示，台中站是高鐵全線的樞紐，陳允寶泉搶進高鐵站設立台中門市，是為方便旅客在繁忙緊湊的行程中，能快速採買台中特色伴手禮，也象徵品牌轉型與升級的起點。此外，陳允寶泉承載“傳香五代、在地老味”的品牌核心價值，透過傳承五代的經典味道及創新產品，還有嶄新品牌形象識別迎接顧客，期望能喚起外出遊子對家鄉的懷念。
113年1月13日選舉日當天，同時也是陳允寶泉品牌插旗高鐵台中站開幕日子，為鼓勵在外遊子返鄉投票，將贈送高鐵台中門市前113名返鄉旅客，指定品項「買一送一」大禮，自由門市（總店）和台中車站門市同慶，優惠也同步開跑！
此外，為延續開幕歡慶氣氛，也感恩回饋老顧客，希望能吸引更多新顧客體驗品牌新風貌，自14日起直至月底，高鐵台中站門市可享有指定商品8折優惠，優惠品項有台中名產「太陽餅」和「香柚檸檬蛋糕」，及新產品「草莓檸檬蛋糕」。更多活動資訊請上陳允寶泉官網：https://www.chenyunpaochuan.com.tw/