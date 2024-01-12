▲藥師曝健保署害人工淚液缺藥　食藥署：預計4月恢復供應

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沈采穎表示，因為健保署砍藥價，讓淚然人工淚液的藥廠退出健保市場，「在三同（同成分、同品質、同價格）的狀態下，雖然藥理作用相似，但是藥師沒有辦法用不同成分的藥品的來替代，所以這個部分造成民眾很大的不方便。」
她接受媒體採訪時進一步強調：「健保署是為了砍藥價而砍藥價，這次淚然退出健保市場，而改開另外一款愛特淚，它的健保價是淚然雙倍的價錢，這樣子健保有省到支出嗎？」
健保署：給付相同適應症之藥品共17項健保署回應表示，愛特淚為用於紓解眼睛乾澀的指示藥品，目前健保給付相同適應症之藥品總計有17項，其中1項為與愛特淚相同成分及劑型的藥品，醫師可依病人需要，處方同療效之其他替代藥品，尚不致影響用藥權益。
至於另一款人工淚液「淚然點眼液」退出健保市場，健保署表示該藥品亦屬於指示藥品，經與廠商多次溝通協商，惟廠商表示考量營運策略調整，將採自費模式供應，後續經過2次健保藥物共同擬訂會議討論，與會的醫界代表、藥界代表、及被保險人、雇主代表等皆有共識，認為「淚然點眼液」係指示藥品，且非不可替代，應回歸指示藥品自費市場。故依照健保法規定，不再給付。
▲健保給付人工淚液「愛特淚點眼液」大缺貨。食藥署表示已請廠商增加供應，4月還會再有一批進貨。（食藥署提供）
食藥署：已請廠商增加供應食藥署副署長陳惠芳說明，食藥署去年1月13日就接獲業者通報，因藥品包材供應不足、原料短缺等因素，持續無法足量供應。該款人工淚液去年1月到10月都是未足量供應，10月時有大量進貨，約可供應7個月的使用量，不過11月時另一款「淚然點眼液」退出健保市場，愛特淚因填補缺口而導致短缺。
食藥署藥品組簡任技正楊博文表示，在淚然點眼液退出健保市場前，愛特淚人工淚液每月用量約是4萬瓶，愛特淚人工淚液短缺期間，仍有同成分、同劑型、不同含量的藥品替代，例如「五福滴視點眼液」是健保給付藥品，可由醫師開立使用，而「明漾人工淚液點眼液」可供民眾在藥局購買。現在食藥署也已請有健保給付之國產廠商增加供應，預估在今年4月還會再有一批進貨。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60528
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