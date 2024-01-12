▲中年婦退化性關節炎不適遷怒丈夫　多管齊下找好關「膝」

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退化性關節搗亂 日常調整恢復生活品質亞洲大學附屬醫院復健科主治醫師陳怡維表示，經X光影像檢查後，因軟骨有明顯受損，且關節縫隙開始變窄，確認是退化性關節炎惹禍，評估後建議先接受類固醇止痛針劑治療，同時戴上輔具減輕膝蓋負擔，待症狀明顯改善後，配合每週物理治療增強肌力，同時調整飲食習慣適度減重，果然逐漸恢復日常生活，約莫2個月後回診，夫妻感情已經明顯融洽許多。
退化性膝關節炎 這些人是高風險群陳怡維醫師指出，膝關節是支撐身體重量的關鍵部位，然而長期負擔重量可能造成軟骨磨損、骨頭露出並開始相互摩擦，產生骨刺，同時關節腔內也會形成積水，引發發炎，導致退化性膝關節炎，尤其又以肥胖、女性、老年和曾有膝關節外傷病史者為高風險族群。
穩定膝關節 減少疼痛感針對這類患者，會先評估外觀和關節角度，並安排影像檢查以決定採取保守或積極治療，前者包括外用、口服止痛藥、營養補充品、輔具、體重控制、物理治療等，或是局部膝關節注射治療如類固醇、玻尿酸、高濃度葡萄糖液、自體濃縮血小板血漿等，另外保持適度運動也可加強膝部周圍肌肉的力量，有助減輕關節內軟骨的負擔，對於穩定膝關節、減少疼痛很有幫助。
陳怡維醫師強調，退化性膝關節炎的的治療是一段持久的過程，透過與醫師合作，制定適合自己的治療計劃，才能更快恢復日常生活功能，提升較佳生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60523
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