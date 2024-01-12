黃國昌告發「台灣阿銘」公開信　侯競辦也反提誣告、妨害名譽

「戰貓」現身板橋20萬人嗨爆！蕭美琴：帶著台灣的驕傲出門投票

▲蕭美琴喊話支持者，帶著台灣人的驕傲出門投票。（圖／記者康仲誠攝，2024.01.12）
▲蕭美琴喊話支持者，帶著台灣人的驕傲出門投票。（圖／記者康仲誠攝，2024.01.12）

記者陳威叡／台北報導

選前最後衝刺！民進黨今（12）日在總統候選人賴清德故鄉新北舉辦「迎向勝利選前之夜」，截至晚間8時許，喊出突破20萬人到場力挺，「戰貓」蕭美琴現身讓現場支持者嗨爆，致詞感謝在各行各業努力的每一位國人繼續壯大台灣，讓世界對台灣刮目相看，雖政府在努力過程中並不完美，也曾碰到障礙、踢到鐵板，甚至不小心犯了錯，但有信心賴蕭配會做得更好，喊話支持者用民主的力量確保台灣在對的路上，要明天大家帶著對台灣的驕傲，用選票證明台灣的價值，「明天出門投票！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭美琴致詞時表示，這8年來，總統蔡英文為台灣創造經濟成長的新動能，投資基礎建設、調整經濟結構、進行能源的轉型，爭取許多台商資金回到台灣，全世界的外資也看好台灣，投資創下新高，同時台灣與美國、加拿大、英國簽了貿易投資協定，用讓世界信任的標準接軌世界的經濟，讓世界信賴台灣產品的品質，信賴台灣產業的活力。

蕭美琴指出，台灣產品出口創了歷史新高，台灣人均GDP也超越韓國，國際上雖然有很多的變局，包含全球通膨、美中貿易戰與新冠肺炎帶來對全球性衝擊，但大家一起努力、一起克服困難、一起往前走。

蕭美琴說，這些年來她要感謝讓台灣更繁榮的每一個人，包括括經貿團隊、投入基礎建設的勞工朋友、讓能源電網更具韌性的工程師們，也要謝謝所有民間產業的力量，還有每一個工業區的大中小企業，每一個生產線上的作業員，每一份創新的力量，讓世界看到台灣的重要性。

蕭美琴說，自己也要特別謝謝這8年來一起讓社會安全網結構更完善的每個人，包含社工、參與長照與幼兒照顧，還有興建社會住宅的建築水電工程專業人員，還要謝謝醫護、藥師、第一線的村里長與口罩國家隊，在第一時間擋下第一波疫情，讓全世界刮目相看。

蕭美琴說，要謝謝這些年壯大台灣國防實力，確保台灣的安全與和平的每一個人，包含國機國造、國艦國造的工程師、科學家們，此外還有國軍與確保社會安全的警消，也要謝謝全球第一線外交官們的努力，拓展台灣國際生存的空間，有太多參與壯大台灣的大家，感謝所有人讓台灣一直走在世界的最前面。

蕭美琴也說，雖然蔡政府在努力過程中並不完美，也曾碰到障礙、踢到鐵板，甚至不小心犯了錯，她也要感謝所有給予批評指教與建設性意見的，有自信賴蕭配會做得更好。

最後蕭美琴表示，今天每個人的臉上都帶著對台灣未來的希望，都帶著身為台灣人該有的驕傲，大家支持的是團結的台灣，喊話用選票證明守護台灣進步的價值，向世界展現台灣人的決心與韌性，再繼續創造台灣成功的故事，「明天出門投票！」

【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

今累倒吊點滴　吳崢現身選前之夜「最後一哩路一起拚！」

讚蔡英文做得樣樣好！余天動怒爆粗口「說下架民進黨三小話？」

綠營造勢破20萬人！蘇貞昌批侯友宜變臉快「中國人來台灣就會倒」

打夫人牌！賴清德回本命區台南造勢吸5萬人　妻子首度站台力挺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選