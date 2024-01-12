「戰貓」現身板橋20萬人嗨爆！蕭美琴：帶著台灣的驕傲出門投票

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蕭美琴指出，台灣產品出口創了歷史新高，台灣人均GDP也超越韓國，國際上雖然有很多的變局，包含全球通膨、美中貿易戰與新冠肺炎帶來對全球性衝擊，但大家一起努力、一起克服困難、一起往前走。
蕭美琴說，這些年來她要感謝讓台灣更繁榮的每一個人，包括括經貿團隊、投入基礎建設的勞工朋友、讓能源電網更具韌性的工程師們，也要謝謝所有民間產業的力量，還有每一個工業區的大中小企業，每一個生產線上的作業員，每一份創新的力量，讓世界看到台灣的重要性。
蕭美琴說，自己也要特別謝謝這8年來一起讓社會安全網結構更完善的每個人，包含社工、參與長照與幼兒照顧，還有興建社會住宅的建築水電工程專業人員，還要謝謝醫護、藥師、第一線的村里長與口罩國家隊，在第一時間擋下第一波疫情，讓全世界刮目相看。
蕭美琴說，要謝謝這些年壯大台灣國防實力，確保台灣的安全與和平的每一個人，包含國機國造、國艦國造的工程師、科學家們，此外還有國軍與確保社會安全的警消，也要謝謝全球第一線外交官們的努力，拓展台灣國際生存的空間，有太多參與壯大台灣的大家，感謝所有人讓台灣一直走在世界的最前面。
蕭美琴也說，雖然蔡政府在努力過程中並不完美，也曾碰到障礙、踢到鐵板，甚至不小心犯了錯，她也要感謝所有給予批評指教與建設性意見的，有自信賴蕭配會做得更好。
最後蕭美琴表示，今天每個人的臉上都帶著對台灣未來的希望，都帶著身為台灣人該有的驕傲，大家支持的是團結的台灣，喊話用選票證明守護台灣進步的價值，向世界展現台灣人的決心與韌性，再繼續創造台灣成功的故事，「明天出門投票！」
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