外內整裝更新、48V 動力加持　小改款 Mercedes-Benz GLB 200 七人座 試駕

外觀更激進、換上8速自排變速箱 Toyota GR Yaris小改款竟然還有新內裝

▲ 外觀更激進、換上8速自排變速箱 Toyota GR Yaris小改款竟然還有新內裝
▲ 外觀更激進、換上8速自排變速箱 Toyota GR Yaris小改款竟然還有新內裝

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小改款的Toyota GR Yaris在這次的東京改裝車展上發表了，而其實我們先前就已經知道車輛將會搭載8速DAT自排變速箱，當然手排變速箱也會同時並存，另外在動力部分也提升到了300匹，且車頭換上了全新的空力套件，內裝部分也擁有了全新的設計，更傾向駕駛者導向的操控介面其靈感來自於拉力賽車的設計，將會擁有更為優異的操控氛圍。

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小改款的GR Yaris擁有更新的外觀特色，而內裝也換上了全新的風格設計。
小改款的GR Yaris擁有更新的外觀特色，而內裝也換上了全新的風格設計。
全新一代的Toyota暴力鴨GR Yaris終於亮相，而先前我們就已經知道該車輛將會換上8速DAT變速箱，這具變速箱是新開發的系統，原廠表示將會有更直接的傳遞效率，對比6速手排來說將毫不遜色，雖然是單離合器裝置，但是換檔速度將不會太慢，而因為換上了8速DAT自排變速箱之後將會讓重量增加18公斤，但是透過方向盤後方的換檔撥片將會讓不熟悉手排駕駛的車主更容易適應，另外在動力部分一樣是1.6升直列三缸渦輪增壓引擎，但是增加了直噴壓力且優化進氣系統之後，輔以全新的輕量化活塞，將會擁有300匹、40.8公斤米的動力輸出。

在外觀的部分則是透過全新的保桿設計讓車輛擁有更具侵略性的外觀特色，保桿下方左右兩側的進氣壩變得相當明顯，這樣的設計似乎也將會讓冷卻效果變好，而後方的LED尾燈也有些微變化，內裝部分則是擁有全新的設計風格，儀表部分採用與GR Corolla一樣的12.3吋全數位儀表，其中央螢幕部分直接朝駕駛傾斜15度，Toyota表示這樣的設計靈感是來自拉力賽，讓駕駛即便繫著安全帶都還可以觸控到螢幕，另外座椅也比以前低了25mm，而這輛車改款之後究竟開起來怎麼樣呢？這還有待車輛上市之後才會知道了。

小改款過後的保桿截然不同，左右兩側的進氣口非常顯眼。
小改款過後的保桿截然不同，左右兩側的進氣口非常顯眼。
後方的LED尾燈也有稍微改變，但整體變化沒有車頭來得大。
後方的LED尾燈也有稍微改變，但整體變化沒有車頭來得大。
內裝部分有重大改變，中央螢幕朝向駕駛傾斜15度，其靈感來源是拉力賽車。
內裝部分有重大改變，中央螢幕朝向駕駛傾斜15度，其靈感來源是拉力賽車。
手排車型還可以選配特殊手煞車系統，如果真的要進行賽事的話將會很有用。
手排車型還可以選配特殊手煞車系統，如果真的要進行賽事的話將會很有用。
8速DAT變速箱擁有更為直接的傳遞效果，原廠表示其換檔速度擁有優異表現。
8速DAT變速箱擁有更為直接的傳遞效果，原廠表示其換檔速度擁有優異表現。

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