作家H求婚才1個月又爭執陳珮甄 身心疲憊苦喊「別再測試我們」
作家H去年12月19日向迪化街名門前媳婦陳珮甄求婚成功，1月初小倆口吵架，陳珮甄把來龍去脈寫在社群上，引來作家H不滿喊話「就結束吧」，事後作家H又澄清「我和珮甄沒有離婚，沒有結束」。原以為小倆口和好如初，昨（12）日作家H突然又發出「老天爺可否不要再測試我們了」，沒過多久又刪文。
記者薛羽彤／綜合報導
作家H昨日晚間在臉書上，寫道「從沒想像過，在一天之內，因為『我』，就可以把事情的局面搞砸到這種程度」，還說：「我不會放棄，我會繼續努力，但真的覺得老天爺可否不要再繼續測試我們了！」坦言真的很難，太累了。全文沒點破為了何事煩惱，眾人也紛紛猜測和未婚妻感情再度受到考驗，不過這則貼文現已刪除，作家H的行徑實在讓人摸不著頭緒。
作家4日才澄清，「我和珮甄沒有離婚，沒有結束，我們的故事展開正要開始」，沒想到，才過幾天兩人又出現爭執。有網友鼓勵他「其實這也算是代表：熱戀中，只有還在談戀愛時的磨合，會常常吵到想放棄。所以要繼續吵架並且相愛」，作家H也回應「我們都在努力，但情勢真的很令人難受」。
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