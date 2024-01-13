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謝忻到大陸工作堅持不講「中國台灣省」　訴內心話遭小粉紅砲轟

▲謝忻透露6年前到大陸工作，被要求講「中國台灣省」，她訴說內心話，慘遭小粉紅砲轟。（圖／謝忻threads）
▲謝忻透露6年前到大陸工作，被要求講「中國台灣省」，她訴說內心話，慘遭小粉紅砲轟。（圖／謝忻threads）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人謝忻沒有經紀人後，近期熱愛在threads暢所欲言，昨（12）日凌晨她發文透露，6年前到中國工作時，內容很簡單酬勞很多，唯一讓她有意見的是，介紹自己時被要求「大家好我是謝忻，我來自中國台灣省」，她堅持不說認為「因為台灣不是中國的啊」，最後改成「寶島台灣」她才妥協，也順利賺進錢財，這則貼文卻引發小粉紅不滿，灌爆她的留言區。

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▲謝忻透露自己收到包養訊息。（圖 / 謝忻臉書）
▲謝忻在threads分享自己6年前在中國工作碰到的事。（圖 / 謝忻臉書）
謝忻昨日在threads分享自己6年前在中國工作碰到的事，她表示這份工作只要串串場就可賺進比台灣多5至6倍的酬勞，不過腳本上要她自我介紹寫著，「大家好我是謝忻，我來自中國台灣省」，謝忻反駁「我沒辦法說我來自台灣省」、「台灣是一個主權獨立的國家不是省」，經紀人試圖說服她「幹嘛跟錢過不去？」但謝忻仍堅持台灣不是中國的，笑說自己那時候不缺錢很有guts。

▲▼謝忻正面生活，珍惜一切工作機會。（圖／謝忻臉書）
▲謝忻因發表敏感政治議題，遭到中國網軍砲轟。（圖／謝忻臉書）
最後，謝忻經紀人來回溝通多次，她才妥協變成「我來自寶島台灣」，這則貼文引起網友熱烈回應，甚至出現多則簡體字，遭到小粉紅砲轟洗版，讓謝忻應付不來，崩潰直呼「呼叫同溫層支援前線。孤軍難擋陸續抵達戰場的小粉紅…救命啊，救命啊！」

▲謝忻發文透露自己6年前到中國工作，被要求講中國台灣省。（圖／謝忻threads）
▲謝忻發文透露自己6年前到中國工作，被要求講中國台灣省。（圖／謝忻threads）
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