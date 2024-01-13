2024總統選舉！柯文哲早8就投票「睡很好」 陳佩琪爆料：還打呼
2024總統大選、立委選舉投票日就在今（13）日，民眾黨總統候選人柯文哲一早8時就和妻子陳佩琪，步行前往戶籍所在地的金甌女中投票。柯文哲在投票前接受媒體聯訪時，表示以「平常心」面對，且昨晚睡得很好，一旁的陳佩琪加碼笑著爆料：「主席應該睡得很好，都睡到打呼！」。面對投票率，柯文哲樂觀表示「今天天氣不錯應該會好一些。」同時不忘呼籲大家出門投票。
記者周淑萍/綜合報導
今（13）日早上8時到下午4時為2024總統大選、立委選舉投票日。柯文哲準時在約莫8時，和妻子陳佩琪以步行的方式抵達戶籍地的投票所金甌女中。投票過程中和民眾一起排隊大約3分鐘，才進入投票所。面對今天是驗收成績單的時刻心情如何？柯文哲在接受媒體訪問時說「平常心」，且沒有影響睡眠「昨晚有睡得很好」，一旁的陳佩琪則笑著加碼爆料說「主席應該睡得很好，他鼻子過敏睡到都打呼，應該睡很熟！」
而一早的好天氣，讓他對於投票率也相當樂觀，「今天天氣不錯，投票率應該會好一些，下雨什麼的太冷就一定會有影響。」身為西醫被問到是否有帶幸運小物？他笑說「西醫沒這種習慣。」陳佩琪說自己也沒有特別準備幸運小物，但貼心地把柯文哲身上的別針都拔掉。
面參選總統一路走來的感想，柯文哲說「反正每天把每天該做的事情做完，每個階段再計畫下一個階段。」投完票後柯文哲不改工作狂模式：「投完票之後要繼續讀資料，還有很多事情要做！」陳佩琪則想要把家裡好好打掃一番，「好久沒有打掃，環境要好好清潔一下。」一早投完票後，兩人步行回到住處，且一路上感覺心情頗為輕鬆，交談時兩人不時出現笑容。