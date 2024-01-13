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走路1萬步真的有用？研究揭「這數字」更適合長壽　60歲以上還能再多走

▲走路1萬步真的有用？研究揭「這數字」更適合長壽　60歲以上還能再多走
▲走路1萬步真的有用？研究揭「這數字」更適合長壽　60歲以上還能再多走

每日健康-每日都做得到的健康

許多人都聽過「每天走1萬步」是保持健康的好方法，但一項最新研究發現，這個數字可能並不適用於所有人。研究人員分析了來自4大洲的數萬人資料，發現每天走6000步就能降低早逝風險，60歲以上的人則是每天走6000至8000步，再多走也不會再降低早逝風險。 

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研究發現，每天走6000步就能降低早逝風險。（圖／Shutterstock）

研究人員分析了15項現有研究中來自4大洲的數萬人資料，發現每天走6000步就能降低早逝風險，60歲以上的人則是每天走6000至8000步，再多走也不會再降低早逝風險。研究人員認為，走路對人體有許多好處，包括幫助新陳代謝、心血管健康、骨骼和肌肉健康，甚至對心理健康也有幫助。只要能在忙碌的生活中抽空走上一小段路，就能幫助人們活得更久、更健康、更快樂。

研究人員指出，走路對人體有許多好處，包括幫助新陳代謝、心血管健康、骨骼和肌肉健康，甚至對心理健康也有幫助。只要能在忙碌的生活中抽空走上一小段路，就能幫助人們活得更久、更健康、更快樂。不過，對於時間緊迫或缺乏動力的人來說，要達到每天走1萬步的目標並不容易，因此科技公司才會發明小型裝置來幫助人們追蹤每天走的步數。

半世紀前，日本的山佐時鐘公司就推出了一款計步器，並將它命名為「萬步計」，意思就是每天走1萬步。為什麼是1萬步？因為這是個聽起來既有挑戰性又能實現的圓滿數字，但這個數字並沒有任何科學依據。研究人員表示，雖然有一個數字可以推廣給大眾，但要達到這個數字可能會讓人望而卻步，因此找到正確的數字對於鼓勵大家運動至關重要。



找到正確的數字對於鼓勵大家運動至關重要。（圖／Shutterstock）

研究人員指出，雖然走路有助於延長壽命，但我們也可以透過其他方式讓身體更健康，例如每天進行30分鐘的高強度運動，對於久坐的人來說會有很大幫助。此外，老年人進行一些力量訓練，也能幫助大腦保持靈活、心臟和骨骼保持健康和強壯。不過，研究人員強調，至少每天走6000至8000步，對於延長壽命來說就已經是一個很簡單的方法。

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